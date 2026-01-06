میپکو ساہیوال سرکل میں سیفٹی اقدامات یقینی بنانے کے احکامات
ملتان (خصوصی رپورٹر)سپرنٹنڈنگ انجینئر میپکو آپریشن سرکل ساہیوال ناصر محمود فانی کی ہدایت پر سیفٹی اقدامات کو یقینی بنانے کے لئے فیلڈ اور ۔۔۔
گرڈ اسٹیشنز میں جامع چیکنگ کی گئی۔ اس دوران لائن سٹاف کی حفاظت، آلات کے درست استعمال اور ایس او پیز پر عملدرآمد کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ایس ڈی او سیفٹی عمران اشرف اور ایس ڈی او سرکل ٹریننگ سینٹر محمد زکریا نے 132کے وی ساہیوال اولڈ گرڈ اسٹیشن سے منسلک 11کے وی ڈیری فیڈر پر کریش مینٹی نینس پروگرام کے دوران کام کرنے والے لائن سٹاف کی سیفٹی ایس او پیز کی جانچ پڑتال کی۔ انہوں نے موقع پر موجود عملے کو حفاظتی ہدایات پر سختی سے عمل کرنے کی تلقین کی۔