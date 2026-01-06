صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پولیس ناکے پر فائرنگ،ساتھی کو زخمی کرنیوالے ڈاکوؤں پرمقدمہ

  • ملتان
پولیس ناکے پر فائرنگ،ساتھی کو زخمی کرنیوالے ڈاکوؤں پرمقدمہ

ملتان (کرائم رپورٹر)پولیس نے دوران ناکہ بندی پولیس پارٹی پر فائرنگ کرنے اور ساتھی کو زخمی کر کے فرار ہونے کے الزام میں ۔۔۔

دو افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے ۔ کارروائی شاہ شمس پولیس کی ٹیم نے انجام دی۔پولیس کے مطابق دوران ناکہ بندی مشکوک موٹرسائیکل سوار اشخاص کو روکا گیا، لیکن ملزموں نے پولیس کو دیکھتے ہی فائرنگ شروع کر دی اور فرار ہو گئے ۔ تعاقب کے دوران پولیس نے ایک ملزم کو زخمی حالت گرفتار کیا ۔ جس کی شناخت انداز کے نام سے ہوئی۔ اس کا ساتھی عباس فرار ہو گیا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

صدر گوجرانوالہ چیمبر کی وزیر صحت، کمشنر، ڈی سی سے ملاقات

ترقیاتی منصوبے مقررہ مدت میں مکمل کئے جائیں گے : ڈی سی

ڈی سی گجرات سے ممتاز بزنس مین رضوان احمد کی ملاقات

سیالکوٹ : شمس پورہ میں میگا ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح

ن لیگ نے ہمیشہ عوام کی فلاح کے منصوبے دئیے : بلال تارڑ

گجرات:نواحی گائوں کھرانہ پیر غازی میں واٹر فلٹریشن پلانٹ نصب

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
کیا حکومت آب پارہ کو پاکستان آنے کی دعوت دے گی؟
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہم سب بھی نسیم ہی ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ایران سے وینزویلا تک
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
بلدیاتی انتخابات سے گریز کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
نئی تزویراتی بساط اور بیجنگ میں سٹریٹجک ڈائیلاگ
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ …(5)
حافظ محمد ادریس