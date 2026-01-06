پولیس ناکے پر فائرنگ،ساتھی کو زخمی کرنیوالے ڈاکوؤں پرمقدمہ
ملتان (کرائم رپورٹر)پولیس نے دوران ناکہ بندی پولیس پارٹی پر فائرنگ کرنے اور ساتھی کو زخمی کر کے فرار ہونے کے الزام میں ۔۔۔
دو افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے ۔ کارروائی شاہ شمس پولیس کی ٹیم نے انجام دی۔پولیس کے مطابق دوران ناکہ بندی مشکوک موٹرسائیکل سوار اشخاص کو روکا گیا، لیکن ملزموں نے پولیس کو دیکھتے ہی فائرنگ شروع کر دی اور فرار ہو گئے ۔ تعاقب کے دوران پولیس نے ایک ملزم کو زخمی حالت گرفتار کیا ۔ جس کی شناخت انداز کے نام سے ہوئی۔ اس کا ساتھی عباس فرار ہو گیا ۔