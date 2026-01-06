شارٹ سرکٹ سے آتشزدگی لاکھوں کا سامان جل کر راکھ
بورے والا (نمائندہ دنیا) مصطفی آباد کے قریب شارٹ سرکٹ کے باعث لگنے والی آگ سے ایک گھر میں موجود لاکھوں روپے ۔۔۔
مالیت کا سامان جل کر راکھ ہو گیا، تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ تفصیلات کے مطابق اچانک شارٹ سرکٹ کے نتیجے میں آگ بھڑک اٹھی جس نے دیکھتے ہی دیکھتے پورے گھر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ آگ کی شدت کے باعث گھریلو سامان، فرنیچر اور دیگر قیمتی اشیا جل کر خاکستر ہو گئیں، جس سے متاثرہ خاندان کو بھاری مالی نقصان اٹھانا پڑا۔واقعے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1122 کی ٹیمیں فوری طور پر موقع پر پہنچ گئیں اور پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ آگ پر قابو پا لیا، جس سے آگ مزید پھیلنے سے رک گئی۔ ریسکیو حکام کے مطابق بروقت کارروائی کے باعث قریبی گھروں کو محفوظ رکھا گیا۔