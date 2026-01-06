167 ملزم گرفتار ،بھاری مقدار میں منشیات، ناجائز اسلحہ برآمد
وہاڑی (خبرنگار ) ڈی پی او وہاڑی تصور اقبال کی ہدایات پر وہاڑی پولیس کی جانب سے 7 روزہ کریک ڈاؤن کے دوران 167 ملزمان کو گرفتار کیا گیا ۔۔۔
۔پولیس ترجمان کے مطابق گرفتار ملزمان میں 46 منشیات فروش جبکہ 19 اسلحہ ناجائز رکھنے والے افراد شامل ہیں ،کارروائیوں کے دوران 57 اشتہاری ملزمان اور 45 عدالتی مفرور بھی قانون کی گرفت میں آئے ،ملزمان کے قبضہ سے 2 بندوقیں، 1 رائفل اور 16 پسٹل برآمد کی گئیں ،پولیس کے مطابق منشیات فروشوں سے 132 کلو چرس، 15 کلو افیون، 8 کلو ہیروئن جبکہ 1793 لٹر شراب بھی برآمد ہوئی ۔ڈی پی او تصور اقبال نے کہا کہ وہاڑی پولیس جرائم اور منشیات کے خاتمے کے لیے بھرپور اقدامات کر رہی ہے اور شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔