صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

167 ملزم گرفتار ،بھاری مقدار میں منشیات، ناجائز اسلحہ برآمد

  • ملتان
167 ملزم گرفتار ،بھاری مقدار میں منشیات، ناجائز اسلحہ برآمد

وہاڑی (خبرنگار ) ڈی پی او وہاڑی تصور اقبال کی ہدایات پر وہاڑی پولیس کی جانب سے 7 روزہ کریک ڈاؤن کے دوران 167 ملزمان کو گرفتار کیا گیا ۔۔۔

۔پولیس ترجمان کے مطابق گرفتار ملزمان میں 46 منشیات فروش جبکہ 19 اسلحہ ناجائز رکھنے والے افراد شامل ہیں ،کارروائیوں کے دوران 57 اشتہاری ملزمان اور 45 عدالتی مفرور بھی قانون کی گرفت میں آئے ،ملزمان کے قبضہ سے 2 بندوقیں، 1 رائفل اور 16 پسٹل برآمد کی گئیں ،پولیس کے مطابق منشیات فروشوں سے 132 کلو چرس، 15 کلو افیون، 8 کلو ہیروئن جبکہ 1793 لٹر شراب بھی برآمد ہوئی ۔ڈی پی او تصور اقبال نے کہا کہ وہاڑی پولیس جرائم اور منشیات کے خاتمے کے لیے بھرپور اقدامات کر رہی ہے اور شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

صدر گوجرانوالہ چیمبر کی وزیر صحت، کمشنر، ڈی سی سے ملاقات

ترقیاتی منصوبے مقررہ مدت میں مکمل کئے جائیں گے : ڈی سی

ڈی سی گجرات سے ممتاز بزنس مین رضوان احمد کی ملاقات

سیالکوٹ : شمس پورہ میں میگا ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح

ن لیگ نے ہمیشہ عوام کی فلاح کے منصوبے دئیے : بلال تارڑ

گجرات:نواحی گائوں کھرانہ پیر غازی میں واٹر فلٹریشن پلانٹ نصب

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
کیا حکومت آب پارہ کو پاکستان آنے کی دعوت دے گی؟
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہم سب بھی نسیم ہی ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ایران سے وینزویلا تک
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
بلدیاتی انتخابات سے گریز کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
نئی تزویراتی بساط اور بیجنگ میں سٹریٹجک ڈائیلاگ
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ …(5)
حافظ محمد ادریس