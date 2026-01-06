اجمل ہنجرا ٹی 20 ٹورنامنٹ،دین پناہی وارئیر کی کوارٹر فائنل میں رسائی
کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر،نامہ نگار) کوٹ ادو کرکٹ کلب کے زیر اہتمام جاری ملک اجمل ہنجرا میموریل ٹی 20 کرکٹ ٹورنامنٹ میں دین پناہی وارئیر دائرہ دین پناہ نے شاندار کارکردگی کا۔۔۔
مظاہرہ کرتے ہوئے پری کوارٹر فائنل میچ میں اتحاد کرکٹ کلب پیرجگی موڑ کو شکست دے کر کوارٹر فائنل مرحلے کے لیے کوالیفائی کر لیا۔گورنمنٹ ہائی سکول کوٹ ادو میں فرسٹ کلاس کرکٹر سدیس رند اور مہر ضیاء الرحمن و اظہر عباس شاہ کی نگرانی میں کھیلے گئے میچ میں اتحاد کرکٹ کلب نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور مقررہ 20 اوورز میں 155 رنز اسکور کیے ۔ ہدف کے تعاقب میں دین پناہی وارئیر نے جارحانہ اور ذمہ دارانہ بیٹنگ کرتے ہوئے 6 وکٹوں کے نقصان پر 17 اوورز میں مطلوبہ ہدف حاصل کر لیا۔