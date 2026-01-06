صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اجمل ہنجرا ٹی 20 ٹورنامنٹ،دین پناہی وارئیر کی کوارٹر فائنل میں رسائی

  • ملتان
اجمل ہنجرا ٹی 20 ٹورنامنٹ،دین پناہی وارئیر کی کوارٹر فائنل میں رسائی

کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر،نامہ نگار) کوٹ ادو کرکٹ کلب کے زیر اہتمام جاری ملک اجمل ہنجرا میموریل ٹی 20 کرکٹ ٹورنامنٹ میں دین پناہی وارئیر دائرہ دین پناہ نے شاندار کارکردگی کا۔۔۔

 مظاہرہ کرتے ہوئے پری کوارٹر فائنل میچ میں اتحاد کرکٹ کلب پیرجگی موڑ کو شکست دے کر کوارٹر فائنل مرحلے کے لیے کوالیفائی کر لیا۔گورنمنٹ ہائی سکول کوٹ ادو میں فرسٹ کلاس کرکٹر سدیس رند اور مہر ضیاء الرحمن و اظہر عباس شاہ کی نگرانی میں کھیلے گئے میچ میں اتحاد کرکٹ کلب نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور مقررہ 20 اوورز میں 155 رنز اسکور کیے ۔ ہدف کے تعاقب میں دین پناہی وارئیر نے جارحانہ اور ذمہ دارانہ بیٹنگ کرتے ہوئے 6 وکٹوں کے نقصان پر 17 اوورز میں مطلوبہ ہدف حاصل کر لیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

گندم، آٹا کی قیمت میں اضافہ شہریوں کو مشکلات

کینال روڈ بیوٹیفکیشن، جلد واضح تبدیلی نظر آئے گی:کمشنر

10 روز میں تمام مین چینلز کی ڈی سلٹنگ مکمل کرنے کا حکم

بلوچنی:پی پی 99 کے سکولوں میں ترقیاتی کاموں کا آ غاز

پیرا انویسٹی گیشن آفیسرز کیلئے فزیکل ٹیسٹ

ڈی پی او چنیوٹ کی کھلی کچہری ،مسائل کے فوری حل کی ہدایت

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
کیا حکومت آب پارہ کو پاکستان آنے کی دعوت دے گی؟
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہم سب بھی نسیم ہی ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ایران سے وینزویلا تک
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
بلدیاتی انتخابات سے گریز کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
نئی تزویراتی بساط اور بیجنگ میں سٹریٹجک ڈائیلاگ
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ …(5)
حافظ محمد ادریس