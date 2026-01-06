صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میلسی:پولیس مقابلہ ،ریکارڈ یافتہ ملزم زخمی حالت میں گرفتار

  • ملتان
میلسی:پولیس مقابلہ ،ریکارڈ یافتہ ملزم زخمی حالت میں گرفتار

زخمی ملزم ثاقب کی جان بچانے کیلئے انچارج سی سی ڈی رانا کاشف کا خون کا عطیہ

وہاڑی، میلسی (خبر نگار، نمائندہ خصوصی، نمائندہ دنیا) سی سی ڈی ٹیم سرکل میلسی اور مسلح موٹر سائیکل سوار ملزمان کے درمیان مقابلہ ہوا، جس کے نتیجے میں سنگین وارداتوں میں ریکارڈ یافتہ ایک ملزم زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا۔پولیس کے مطابق گزشتہ شب سی سی ڈی سرکل میلسی کی ٹیم انچارج سی سی ڈی رانا کاشف کی قیادت میں شیر گڑھ روڈ پر عمر کچھی کے قریب معمول کے گشت پر موجود تھی کہ تین مسلح موٹر سائیکل سواروں نے پولیس پارٹی کو دیکھتے ہی فائرنگ شروع کر دی۔ پولیس کی جوابی فائرنگ کے تبادلے میں ایک ملزم مبینہ طور پر اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے زخمی ہو کر گر پڑا، جسے پولیس نے فوری طور پر حراست میں لے لیا جبکہ اس کے دو ساتھی اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرار ہو گئے ۔زخمی ملزم کی شناخت ثاقب ولد زبیر سکنہ فدہ ٹاؤن میلسی کے نام سے ہوئی جو ڈکیتی، راہزنی سمیت سنگین نوعیت کے 17 مقدمات میں پولیس ریکارڈ یافتہ ہے ۔ پولیس کے مطابق زخمی ملزم کو تشویشناک حالت میں فوری طور پر ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں اس کی حالت مزید بگڑ گئی۔ ملزم کی جان بچانے کیلئے انچارج سی سی ڈی سرکل میلسی رانا کاشف نے خود خون کی بوتل عطیہ کی، جس سے بروقت طبی امداد ممکن ہو سکی۔ اس موقع پر رانا کاشف نے کہا کہ نفرت جرم سے ہے ، انسان سے نہیں، سی سی ڈی کا مقصد جرائم کا خاتمہ اور انسانی جانوں کا تحفظ ہے ، انسانیت کو بچانا ہماری اولین ترجیح ہے ۔

 

