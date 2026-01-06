گاڑیوں کا ایندھن سستا مگر عوام مہنگے سفر کرنے پر مجبور
پٹرول، ڈیزل کی قیمتیں کم، بسوں، ویگنوں اور رکشوں کے کرائے بدستور برقرار
کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں نمایاں کمی کے باوجود ضلع کوٹ ادو میں ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں کمی نہ ہو سکی، جس کے باعث عوام کو کسی قسم کا ریلیف نہیں مل رہا۔ بسوں، ویگنوں، رکشوں اور دیگر سواریوں کے کرایے بدستور پرانی بلند شرح پر وصول کیے جا رہے ہیں، جس سے مہنگائی کا دباؤ کم ہونے کے بجائے مزید بڑھتا جا رہا ہے ۔تفصیلات کے مطابق روزانہ سفر کرنے والے ملازمین، طلبہ اور مزدور طبقہ مہنگے کرایوں سے شدید متاثر ہے ۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ایندھن سستا ہونے کے باوجود کرایوں میں کمی نہ ہونا سراسر ناانصافی ہے ، کیونکہ اس کا براہ راست اثر عام آدمی کی جیب پر پڑ رہا ہے ۔ عوامی حلقوں کے مطابق ضلعی انتظامیہ کی جانب سے ٹرانسپورٹ کرایوں میں کمی کے لیے مؤثر مانیٹرنگ نہ ہونے کے باعث ٹرانسپورٹرز من مانی وصولیاں کر رہے ہیں۔ٹرانسپورٹ کرایوں میں کمی نہ ہونے کا اثر اشیائے خورونوش کی قیمتوں پر بھی واضح ہے ۔ مال برداری کے اخراجات کم نہ ہونے کی وجہ سے دکاندار قیمتیں گھٹانے سے گریزاں ہیں، جس کے باعث سبزیاں، پھل، آٹا، دالیں اور دیگر روزمرہ استعمال کی اشیا بدستور مہنگی فروخت ہو رہی ہیں۔ اس صورتحال نے متوسط اور غریب طبقے کی زندگی کو مزید مشکل بنا دیا ہے اور گھریلو بجٹ بری طرح متاثر ہو رہا ہے ۔عوامی حلقوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ضلعی انتظامیہ فوری طور پر ٹرانسپورٹ کرایوں کو ٹارگٹ بناتے ہوئے سخت مانیٹرنگ کرے ، کرایوں میں کمی یقینی بنائے اور ایندھن کی قیمتوں میں کمی کا حقیقی فائدہ عوام تک منتقل کرانے کے لیے مؤثر اور عملی اقدامات اٹھائے جائیں۔