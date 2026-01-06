لودھراں میں رشتہ داروں پر وراثتی رقبہ ہتھیانے کے الزام
متاثرہ کی عدالتی حکم امتناعی کے باوجود دھمکیاں دینے پر انصاف کے لیے اپیل
لودھراں (سٹی رپورٹر) بستی مولوی والا موضع خانواہ شمالی کے رہائشی ناصر شبو ولد افضل نے الزام لگایا ہے کہ اس کے رشتہ دار اس کا وراثتی رقبہ ہتھیانے کی کوشش کر رہے ہیں اور دھمکیاں دے رہے ہیں، حالانکہ عدالت سے حکم امتناعی حاصل ہے ۔ متاثرہ نے سوموار کے روز لودھراں پریس کلب رجسٹرڈ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انصاف کے لیے اپیل کی۔ناصر شبو کے مطابق وراثتی رقبہ کھیوٹ نمبر 85/85 موضع خانواہ شمالی میں واقع ہے اور ان کے قبضہ میں ہے ۔ الزام علیہان حفیظاں مائی زوجہ اللہ دتہ اور آمنہ مائی زوجہ اسلم، جو ان کی پھوپھیاں ہیں، اپنے بیٹوں اختر، صفدر، اصغر، اسلم، مظہر، افسر وغیرہ کے ساتھ اس رقبے پر قبضہ چاہتے ہیں۔ناصر شبو نے بتایا کہ ان کا کیس عدالت میں زیر سماعت ہے اور انہوں نے عدالت عالیہ سے حکم امتناعی حاصل کر لیا ہے ۔ علاوہ ازیں، معاملہ محکمہ ریونیو میں بھی درج کروایا گیا ہے ۔ باوجود اس کے ، الزام علیہان انہیں جھوٹے مقدمات میں پھنسانے اور سنگین نتائج کی دھمکیاں دے رہے ہیں، جس سے متاثرہ شدید ذہنی دباؤ میں ہے ۔انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب، آئی جی پنجاب پولیس، ڈپٹی کمشنر لودھراں اور ڈی پی او لودھراں سے اپیل کی کہ انہیں تحفظ فراہم کیا جائے اور وراثتی رقبے کے سلسلے میں فوری انصاف دلایا جائے تاکہ قانونی کارروائی کے باوجود غیر قانونی دباؤ اور دھمکیوں کا سلسلہ بند ہو سکے اور متاثرہ خاندان کا حق بحال رہے ۔