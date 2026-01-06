صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ماچھیوال میں گوشت کے غیر قانونی مہنگے دام، شہری پریشان

  • ملتان
قصابوں نے سرکاری نرخ نامے کی دھجیاں اڑادیں،ڈی سی وہاڑی سے نوٹس کا مطالبہ

ماچھیوال (نامہ نگار) ماچھیوال اور گردونواح میں قصابوں نے سرکاری نرخ نامے کی دھجیاں اڑاتے ہوئے من مانے ریٹ مقرر کر رکھے ہیں، جس سے عام آدمی گوشت خریدنے کے قابل نہیں رہا اور بس نظارہ کر کے گزارہ کرنے پر مجبور ہے ۔ شہریوں نے ڈپٹی کمشنر وہاڑی سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ۔تفصیلات کے مطابق اڈا 37 پھاٹک، پکھی موڑ، ظہیر نگر، جھال سیال، 14 والہ اڈا، 15 والہ اڈا سمیت ماچھیوال کے مختلف علاقوں میں گوشت سرکاری نرخ نامے کے برعکس فروخت کیا جا رہا ہے ۔ بڑا گوشت سرکاری ریٹ 700 روپے کلو کے بجائے 1200 روپے اور چھوٹا گوشت 1500 روپے کے بجائے 2200 روپے کلو میں فروخت کیا جا رہا ہے ۔ شہریوں نے کہا کہ اوور ریٹ کی وجہ سے گوشت خریدنا عام آدمی کے لیے ایک خواب بن گیا ہے ۔شہری محمد آصف، علی خان، میاں افضل، ڈاکٹر صدیق، شان پراچہ، عباس، آفتاب احمد، میاں غضنفر، سلیم رضا، عالم شیر، وقاص علی اور دیگر نے احتجاج کیا کہ قصاب سرکاری نرخ نامے کو نظر انداز کر کے ناجائز منافع کما رہے ہیں، جس سے عام شہری شدید مالی دباؤ میں ہے ۔انہوں نے ڈپٹی کمشنر وہاڑی سے مطالبہ کیا کہ ایسے قصابوں کے خلاف فوری اور مؤثر کارروائی کی جائے ، نرخ نامے کے مطابق گوشت فروخت یقینی بنایا جائے تاکہ عام عوام کو بنیادی ضرورت کی اشیاء با آسانی دستیاب ہو سکیں اور مہنگائی کی وجہ سے شہری مزید پریشان نہ ہوں۔

 

