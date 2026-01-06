غلط انجکشن سے شہری کا بازو ناکارہ، اتائی کلینک سیل
متاثرہ کی درخواست پر کارروائی، اہل علاقہ کا اتائیوں کیخلاف کریک ڈاؤن مطالبہ
جودھ پور (نمائندہ دنیا) کبیروالا میں ایک اتائی کی مبینہ غفلت اور غلط انجکشن لگانے سے غریب شہری کا بایاں بازو ناکارہ ہو گیا۔ متاثرہ شہری نے انصاف کے حصول کیلئے ڈپٹی ڈی ایچ او کبیروالا کو تحریری درخواست دے دی، جس پر کارروائی کرتے ہوئے ہیلتھ حکام نے اتائی کا کلینک سیل کر دیا۔تفصیلات کے مطابق کبیروالا کے نواحی علاقے جمیس آباد کا رہائشی محمد امتیاز طبیعت ناسازی کے باعث قریبی علاقے شامکوٹ میں قائم اتائی ڈاکٹر محمد صدیق کے کلینک پر علاج کیلئے گیا۔ مبینہ طور پر عطائی نے محمد امتیاز کو غلط انجکشن لگا دیا، جس کے فوراً بعد اس کا بایاں بازو ناکارہ ہو گیا۔ واقعے کے بعد متاثرہ شدید ذہنی و جسمانی اذیت میں مبتلا ہو گیا۔متاثرہ محمد امتیاز نے حصول انصاف کیلئے ڈپٹی ڈی ایچ او کبیروالا ڈاکٹر ہادی الحق کو درخواست دی، جبکہ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کبیروالا سے بازو کا میڈیکل بھی کروایا گیا۔ ابتدائی کارروائی کے بعد ہیلتھ افسران نے اتائی ڈاکٹر محمد صدیق کا کلینک سیل کر دیا جبکہ مزید قانونی کارروائی کا عمل جاری ہے ۔اہل علاقہ محسن علی، اعجاز، اللہ دتہ، طاہر، قیصر اور دیگر نے کہا ہے کہ اتائی انسانی جانوں سے کھیل رہے ہیں اور ان کے خلاف سخت کارروائیاں ناگزیر ہیں۔ عوامی اور سماجی حلقوں نے ڈپٹی کمشنر خانیوال اور سی ای او ہیلتھ خانیوال سے مطالبہ کیا ہے کہ اتائیوں کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کیا جائے ۔