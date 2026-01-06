صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غلط انجکشن سے شہری کا بازو ناکارہ، اتائی کلینک سیل

  • ملتان
غلط انجکشن سے شہری کا بازو ناکارہ، اتائی کلینک سیل

متاثرہ کی درخواست پر کارروائی، اہل علاقہ کا اتائیوں کیخلاف کریک ڈاؤن مطالبہ

جودھ پور (نمائندہ دنیا) کبیروالا میں ایک اتائی کی مبینہ غفلت اور غلط انجکشن لگانے سے غریب شہری کا بایاں بازو ناکارہ ہو گیا۔ متاثرہ شہری نے انصاف کے حصول کیلئے ڈپٹی ڈی ایچ او کبیروالا کو تحریری درخواست دے دی، جس پر کارروائی کرتے ہوئے ہیلتھ حکام نے اتائی کا کلینک سیل کر دیا۔تفصیلات کے مطابق کبیروالا کے نواحی علاقے جمیس آباد کا رہائشی محمد امتیاز طبیعت ناسازی کے باعث قریبی علاقے شامکوٹ میں قائم اتائی ڈاکٹر محمد صدیق کے کلینک پر علاج کیلئے گیا۔ مبینہ طور پر عطائی نے محمد امتیاز کو غلط انجکشن لگا دیا، جس کے فوراً بعد اس کا بایاں بازو ناکارہ ہو گیا۔ واقعے کے بعد متاثرہ شدید ذہنی و جسمانی اذیت میں مبتلا ہو گیا۔متاثرہ محمد امتیاز نے حصول انصاف کیلئے ڈپٹی ڈی ایچ او کبیروالا ڈاکٹر ہادی الحق کو درخواست دی، جبکہ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کبیروالا سے بازو کا میڈیکل بھی کروایا گیا۔ ابتدائی کارروائی کے بعد ہیلتھ افسران نے اتائی ڈاکٹر محمد صدیق کا کلینک سیل کر دیا جبکہ مزید قانونی کارروائی کا عمل جاری ہے ۔اہل علاقہ محسن علی، اعجاز، اللہ دتہ، طاہر، قیصر اور دیگر نے کہا ہے کہ اتائی انسانی جانوں سے کھیل رہے ہیں اور ان کے خلاف سخت کارروائیاں ناگزیر ہیں۔ عوامی اور سماجی حلقوں نے ڈپٹی کمشنر خانیوال اور سی ای او ہیلتھ خانیوال سے مطالبہ کیا ہے کہ اتائیوں کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کیا جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

حلف نامے کی شرط پرایس او پی پر عمل کرانے والی دکانیں کھولنے کا فیصلہ

میئر کا کشمیری عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی

سینیٹر روبینہ خالدکا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے دفتر کا دورہ

حکومت پانی کیلئے عوام کا احتجاج نظر انداز نہ کرے ، منعم ظفر

بجلی بلوں میں 264 کروڑ روپے کے ٹیکس جمع

راہگیر شہریوں کو لوٹنے والا ملزم گرفتار

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
کیا حکومت آب پارہ کو پاکستان آنے کی دعوت دے گی؟
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہم سب بھی نسیم ہی ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ایران سے وینزویلا تک
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
بلدیاتی انتخابات سے گریز کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
نئی تزویراتی بساط اور بیجنگ میں سٹریٹجک ڈائیلاگ
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ …(5)
حافظ محمد ادریس