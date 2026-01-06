قصبہ گجرات میں بجلی کے کھمبے اور میٹر غیر محفوظ
تاروں اور میٹروں کی بے ترتیبی، حادثے کا خدشہ ، نوٹس لینے کا مطالبہ
قصبہ گجرات (نامہ نگار)واپڈا سب ڈویژن قصبہ گجرات کے مختلف علاقوں میں بجلی کے کھمبوں پر تاروں اور میٹروں کی غیر محفوظ اور بے ترتیبی شہریوں کے لیے شدید خطرہ بن گئی ہے ۔ متعدد مقامات پر ننگی اور بوسیدہ تاریں کھمبوں پر الجھی ہوئی ہیں، جبکہ بجلی کے میٹر بھی حفاظتی اصولوں کے مطابق نصب نہیں کیے گئے ، جس سے کسی بھی وقت بڑا جانی نقصان ہونے کا خدشہ موجود ہے ۔علاقہ مکینوں کے مطابق کئی جگہوں پر لوہے کے کھمبے نصب ہیں، حالانکہ ضابطے کے مطابق سیمنٹڈ کھمبے ہونا ضروری ہیں۔ لوہے کے کھمبوں پر ننگی تاروں اور میٹروں کی موجودگی کے باعث بارش یا نمی میں کھمبوں میں کرنٹ آنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے ، جو بچوں، بزرگوں اور راہگیروں کے لیے خاص طور پر خطرناک ہے ۔شہریوں نے کہا کہ واپڈا کی اس غفلت کسی بھی وقت انسانی جانوں کے لیے خطرہ بن سکتی ہے ۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر لوہے کے کھمبوں کی جگہ سیمنٹڈ کھمبے نصب کیے جائیں اور تاروں و میٹروں کو حفاظتی معیار کے مطابق منظم کیا جائے ۔علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ اس اقدام سے نہ صرف عوام کی جان و مال کا تحفظ ممکن ہوگا بلکہ مستقبل میں کسی ممکنہ سانحے کے خطرات بھی کم ہو جائیں گے ۔ شہری انتظامیہ اور واپڈا حکام سے فوری اور مؤثر اقدامات کی توقع رکھتے ہیں تاکہ قصبہ گجرات کے باشندوں کو محفوظ اور مستحکم بجلی کی سہولت فراہم کی جا سکے ۔