کوٹ ادو میں ٹرانسپورٹ نظم و ضبط اور مہنگائی پر کنٹرول سخت
ڈی سی کااجلاس، ٹریفک قوانین، روٹ پرمٹس ، نرخ ناموں پر عملدرآمد کا فیصلہ
کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر،نامہ نگار)ڈسٹرکٹ ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی کا اجلاس ڈپٹی کمشنر کوٹ ادو بیرسٹر بلال سلیم کی زیر صدارت منعقد ہوا، جس میں ضلع بھر میں ٹرانسپورٹ کے موجودہ نظام، ٹریفک مینجمنٹ، روٹ پرمٹس کے اجراء، اوورلوڈنگ اور بغیر رجسٹریشن و بغیر فٹنس گاڑیوں کے خلاف کارروائی سمیت عوام کو محفوظ، معیاری اور باوقار سفری سہولیات کی فراہمی کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں ڈی پی او کوٹ ادو منصور قمر، اسسٹنٹ کمشنر کوٹ ادو میر رومان خلیل اور مختلف محکموں کے افسران نے شرکت کی۔اس موقع پر ڈپٹی کمشنر بلال سلیم نے ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ ٹرانسپورٹ قوانین پر بلاامتیاز عملدرآمد یقینی بنایا جائے اور خلاف ورزی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔دریں اثنا ڈپٹی کمشنر کوٹ ادو بیرسٹر بلال سلیم کی زیر صدارت ضلعی سطح کا ایک اور اجلاس منعقد ہوا، جس میں اشیائے ضروریہ کی قیمتوں، سرکاری نوٹیفکیشن اور عوامی سہولیات سے متعلق امور کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں ڈی پی او منصور قمر، سابق صوبائی وزیر ملک احمد یار ہنجرا، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر قدسیہ ناز، اسسٹنٹ کمشنرز اور انجمن تاجران کے نمائندگان نے شرکت کی۔اجلاس میں سرکاری نرخ ناموں پر سختی سے عملدرآمد، مارکیٹوں میں ریٹ لسٹ نمایاں آویزاں کرنے اور ذخیرہ اندوزی و منافع خوری کے خلاف بلاامتیاز کارروائیوں پر زور دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر نے واضح کیا کہ عوامی مفاد کے تحفظ میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔