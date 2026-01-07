صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لوڈ سے زائد بجلی نوٹسز کے اجرا پر کارروائی ہوگی، گل محمد زاہد

  • ملتان
لوڈ سے زائد بجلی نوٹسز کے اجرا پر کارروائی ہوگی، گل محمد زاہد

ملتان (خصوصی رپورٹر)چیف ایگزیکٹو آفیسر میپکو انجینئر گل محمد زاہد نے جنوبی پنجاب میں منظور شدہ لوڈ سے زائد بجلی استعمال کے معاملات کا نوٹس لیتے ہوئے قواعد کے مطابق نوٹس جاری کرنے کے احکامات جاری کر دیئے ۔۔

انہوں نے ہدایت کی کہ میٹر ریڈنگ سٹاف ہر صارف کا اصل کنیکٹڈ لوڈ درست طور پر ریکارڈ کرے اور تمام قانونی تقاضے مکمل کر کے لوڈ کی ریگولرائزیشن یا توسیع کو یقینی بنایا جائے ۔چیف ایگزیکٹو آفیسر نے اجلاس میں کہا کہ میوٹ میٹرز کی فوری نشاندہی کی جائے اور ایس او پیز کے مطابق تمام میٹرز فعال کئے جائیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

تاریخی کاٹن ایکسچینج بلڈنگ کی ملکیت کا تنازع،کے ایم سی کے حق میں حکم امتناع جاری

شاہ فیصل:سڑک کھدائی کے بعد تعمیر نہ کرنے کیخلاف درخواست

کچرا جلانے والوں کے خلاف ایف آئی آر درج کرنیکا فیصلہ

ڈپٹی میئر کاپریس کلب کا دورہ، نو منتخب عہدیداران کو مبارکباد

کراچی میں کنٹینر شپ کی تعمیر اہم سنگ میل ہے ، وفاقی وزیر

سنی تحریک کا عوام کوبے روزگار الاؤنس دینے کا مطالبہ

آج کے کالمز

ایاز امیر
اس ریڈیکلزم یا انتہا پسندی کی سمجھ نہ آئی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پاکستانی بابوز بمقابلہ بھارتی بابوز
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (8)
شاہد صدیقی
میاں عمران احمد
2026ء اور ملکی معیشت
میاں عمران احمد
محمد حسن رضا
ہارڈ سٹیٹ پلس کا تصور
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
محبت اور اخوت کا داعی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر