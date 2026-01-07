صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سرمائی پھولوں ،پودوں کی تیاری جاری ،کریم بخش

  • ملتان
سرمائی پھولوں ،پودوں کی تیاری جاری ،کریم بخش

گرین بیلٹس ،پارکوں میں خوبصورت شجر کاری کی جائے گی ، گفتگو

ملتان (وقائع نگار خصوصی)منیجنگ ڈائریکٹر ہارٹیکلچر ایجنسی ملتان کریم بخش نے نرسری اور شہر کی گرین بیلٹس کا دورہ کیا اور پھولوں و پودوں کی تیاری کے عمل کا تفصیلی جائزہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے متعلقہ عملے کو ضروری ہدایات بھی جاری کیں۔ایم ڈی ہارٹیکلچر ایجنسی نے کہا کہ موسم سرما کے لئے موسمی پھولوں کی تیاری جاری ہے اور شہر کی گرین بیلٹس اور پارکوں میں خوبصورت شجرکاری کی جا رہی ہے ۔ انہوں نے بتایا کہ سردیوں کے موسم میں مختلف اقسام کے پھولوں سے شہر کو خوبصورت بنانے کا عمل تیز کر دیا گیا ہے تاکہ شہریوں کو صاف اور خوشگوار ماحول فراہم کیا جا سکے ۔کریم بخش کا کہنا تھا کہ آنے والے موسم بہار میں ہارٹیکلچر ایجنسی شہر کی خوبصورتی میں اضافے کے لئے مزید بھرپور اقدامات کرے گی۔ پارکوں اور گرین بیلٹس میں نئے پودے اور پھول لگانے کے ساتھ ساتھ موجودہ شجرکاری کی بہتر دیکھ بھال کو بھی یقینی بنایا جائے گا۔انہوں نے کہا کہ شہر کو سرسبز اور خوبصورت بنانے کے مشن کو عملی طور پر آگے بڑھایا جا رہا ہے ۔ اسی طرح کمشنر ملتان عامر کریم بھی پارکوں، گرین بیلٹس اور مجموعی طور پر شہر کی خوبصورتی کے لیے پُرعزم ہیں۔ ایم ڈی ہارٹیکلچر ایجنسی نے عملے کو ہدایت کی کہ شجرکاری اور دیکھ بھال کے کاموں میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

گیپکو کی نجکاری کیخلاف دفاتر کی تالا بندی ، جی ٹی روڈپر احتجاج

ذوالفقار بھٹو جمہوریت کے سچے علمبردار ،متفقہ آئین دیا:پی پی رہنما

فائن آٹے کا 15 کلو والا تھیلا 500روپے مہنگا فروخت

لدھیوالہ پولیس نے منشیات کے 2ڈیلر گرفتار کر لئے

195 ملین روپے سے وزیر آ باد مین بازار کی اپ گریڈیشن

دسمبر میں 9 چور گینگ گرفتار ، 37 موٹر سائیکلیں برآ مد

آج کے کالمز

ایاز امیر
اس ریڈیکلزم یا انتہا پسندی کی سمجھ نہ آئی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پاکستانی بابوز بمقابلہ بھارتی بابوز
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (8)
شاہد صدیقی
میاں عمران احمد
2026ء اور ملکی معیشت
میاں عمران احمد
محمد حسن رضا
ہارڈ سٹیٹ پلس کا تصور
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
محبت اور اخوت کا داعی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر