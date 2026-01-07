صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیاسی رہنما عماد احمد چودھری کی والدہ سپرد خاک،دعائے مغفرت

  • ملتان
سیاسی رہنما عماد احمد چودھری کی والدہ سپرد خاک،دعائے مغفرت

وہاڑی(خبرنگار )سابق ممبر ڈسٹرکٹ بیت المال کمیٹی وہاڑی ،جنرل سیکرٹری کئیر ویلفیئر سوسائٹی، سیاسی و سماجی رہنما عماد احمد چودھری کی والدہ کا انتقال، نماز جنازہ کے بعدآبائی گاؤں چک نمبر 35 ڈبلیو بی میں سپرد خاک کردیا گیا۔

مرحومہ کے ایصال ثواب کیلئے دعائے مغفرت اور ورثا ء کیلئے صبرجمیل کی دعا کی گئی۔ نماز جنازہ میں سیاسی و سماجی شخصیات سابق ایم پی اے خالد محمود چوہان، سابق ایم پی اے چوہدری اعجاز سلطان بندیشہ ،  عبدالجبار چوہان، کامران حفیط، میاں طاہر، طارق شہزاد ورک، چودھری یونس، بلال ربانی کاشف عزیز، جمال سرور، رانا شعیب اصغر ،میاں رضوان ،رانا سجاد، نعیم چھٹہ، سمیت اہل علاقہ کی کثیر تعداد شریک تھی۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

گیپکو کی نجکاری کیخلاف دفاتر کی تالا بندی ، جی ٹی روڈپر احتجاج

ذوالفقار بھٹو جمہوریت کے سچے علمبردار ،متفقہ آئین دیا:پی پی رہنما

فائن آٹے کا 15 کلو والا تھیلا 500روپے مہنگا فروخت

لدھیوالہ پولیس نے منشیات کے 2ڈیلر گرفتار کر لئے

195 ملین روپے سے وزیر آ باد مین بازار کی اپ گریڈیشن

دسمبر میں 9 چور گینگ گرفتار ، 37 موٹر سائیکلیں برآ مد

آج کے کالمز

ایاز امیر
اس ریڈیکلزم یا انتہا پسندی کی سمجھ نہ آئی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پاکستانی بابوز بمقابلہ بھارتی بابوز
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (8)
شاہد صدیقی
میاں عمران احمد
2026ء اور ملکی معیشت
میاں عمران احمد
محمد حسن رضا
ہارڈ سٹیٹ پلس کا تصور
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
محبت اور اخوت کا داعی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر