صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وہاڑی:مبینہ طو ر پر نکاح سے انکار پربیوہ کو نازیباویڈیو سو شل پروائرل کرنے کی دھمکی

  • ملتان
وہاڑی:مبینہ طو ر پر نکاح سے انکار پربیوہ کو نازیباویڈیو سو شل پروائرل کرنے کی دھمکی

وہاڑی(نمائندہ خصوصی)مبینہ طور پر نکاح سے انکار پر نازیباویڈیو وائرل کرنے کی دھمکی دینے اور ہراساں کرنے کا واقعہ سامنے آ گیا۔

وہاڑی کے نواحی علاقہ اڈا کوّاٹر کی رہائشی بیوہ شمیم اختر زوجہ مرحوم محمد مشتاق نے الزام عائد کیا ہے کہ اس کا رشتہ دار ایوب شیخ زبردستی اس کے گھر میں داخل ہوا نازیبا حرکات کیں اور ویڈیو بنا لی متاثرہ خاتون کے مطابق ملزم ایوب شیخ نے مبینہ طور پر دھمکی دی کہ اگر اس سے نکاح نہ کیا گیا تو ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کر دی جائے گی واقعہ کی اطلاع ملنے پر تھانہ گگومنڈی پولیس نے متاثرہ شمیم اختر کی درخواست پر مقدمہ درج کر کے قانونی کارروائی شروع کر دی ہے پولیس کے مطابق واقعہ کی تحقیقات جاری ہیں اور حقائق سامنے آنے پر مزید کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

گیپکو کی نجکاری کیخلاف دفاتر کی تالا بندی ، جی ٹی روڈپر احتجاج

ذوالفقار بھٹو جمہوریت کے سچے علمبردار ،متفقہ آئین دیا:پی پی رہنما

فائن آٹے کا 15 کلو والا تھیلا 500روپے مہنگا فروخت

لدھیوالہ پولیس نے منشیات کے 2ڈیلر گرفتار کر لئے

195 ملین روپے سے وزیر آ باد مین بازار کی اپ گریڈیشن

دسمبر میں 9 چور گینگ گرفتار ، 37 موٹر سائیکلیں برآ مد

آج کے کالمز

ایاز امیر
اس ریڈیکلزم یا انتہا پسندی کی سمجھ نہ آئی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پاکستانی بابوز بمقابلہ بھارتی بابوز
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (8)
شاہد صدیقی
میاں عمران احمد
2026ء اور ملکی معیشت
میاں عمران احمد
محمد حسن رضا
ہارڈ سٹیٹ پلس کا تصور
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
محبت اور اخوت کا داعی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر