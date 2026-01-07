صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

زکریا یونیورسٹی میں مختلف شعبہ جات کے سربراہ مقرر

  • ملتان
زکریا یونیورسٹی میں مختلف شعبہ جات کے سربراہ مقرر

وائس چانسلر کے حکم سے متعدد اساتذہ کو اضافی فرائض سونپ دیئے گئے

ملتان (خصوصی رپورٹر)زکریا یونیورسٹی ملتان میں مختلف تدریسی اور انتظامی شعبہ جات کے سربراہان کی تعیناتی کے احکامات جاری کر دیئے گئے ہیں۔ رجسٹرار آفس کی جانب سے جاری نوٹیفکیشن کے مطابق وائس چانسلر نے بی زیڈ یو ایکٹ 1975 کی شق 16(4)(vi) کے تحت اختیارات استعمال کرتے ہوئے فوری طور پر اور تاحکمِ ثانی متعدد اساتذہ کو ڈائریکٹر اور چیئرمین کے اضافی فرائض سونپ دیئے ہیں۔نوٹیفکیشن کے مطابق پروفیسر ڈاکٹر منزہ حیات کو انسٹی ٹیوٹ آف اسلامک سٹڈیز کی ڈائریکٹر مقرر کیا گیا ہے ۔ ڈاکٹر محمد زبیر، ٹینیورڈ پروفیسر، شعبہ فاریسٹری اینڈ رینج مینجمنٹ کے چیئرمین تعینات ہوئے جبکہ ڈاکٹر شعیب فرید کو شعبہ اینٹومولوجی کی چیئرمین شپ دی گئی ہے ۔اسی طرح، ڈاکٹر محمد کامران قریشی، ٹینیورڈ ایسوسی ایٹ پروفیسر، شعبہ پلانٹ بریڈنگ اینڈ جینیٹکس کے چیئرمین مقرر کئے گئے ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر عذرا یاسمین کو ڈائریکٹر انسٹی ٹیوٹ آف ایگرانومی تعینات کیا گیا، جبکہ پروفیسر ڈاکٹر عذرا پروین شعبہ عربی کی چیئرپرسن مقرر کی گئی ہیں۔

 

