ہسپتالوں میں ادویات کا مصنوعی بحران سنگین

  • ملتان
ہسپتالوں میں ادویات کا مصنوعی بحران سنگین

نشتر، شہباز شریف ہسپتال، کارڈیالوجی، چلڈرن ہسپتال کی ڈسپنسریوں میں ادویات میسر نہیں، فارمیسی عملہ قریبی میڈیکل سٹورز کی پرچیاں لکھ کر دینے لگا،مریض سراپا احتجاجحکومت مرمت کے نام پر اربوں روپے عمارتوں کی نذر کررہی، طبی اداروں میں غریب شہریوں کو کوئی سہولت میسر نہیں، مریض ، لواحقین ٹھوکریں کھانے لگے ، نوٹس کا مطالبہ

ملتان (لیڈی رپورٹر )سرکاری ہسپتالوں میں ادویات کا مصنوعی بحران ،محکمہ صحت کی ناقص کارکردگی سوالیہ نشان بن گئی۔ تفصیلات کے مطابق شہر کے تمام سرکاری ہسپتال جیسے کہ نشتر، شہباز شریف ہسپتال ، کاردڈیالوجی اور چلڈرن ہسپتال میں ادویات کی قلت جبکہ مریضوں کیلئے بنیادی سہولیات کا فقدان ہوگیا ۔ مریضوں کو دی جانے والی ادویات باہر سے منگوائی جانے لگیں فارمیسی عملہ مریضوں کو باہر کے میڈیکل سٹورز کی پرچیاں لکھ کر دینے لگا۔ دوسری جانب ہسپتالوں کی فارمیسی پر ادویات نہیں ہیں اور شہریوں کو یہی کہہ کر واپس بھیجا جا رہا کہ باہر سے لیکر آئیں ہسپتال کی فارمیسی میں ڈیوٹی پر موجود سٹاف کا مریضوں کو صاف جواب، مریض سراپا احتجاج، پنجاب حکومت نے مرمت کے نام پر ہسپتالوں پر اربوں کا فنڈز جاری تو کردیا اور کارآمد عمارتیں بھی گرا دیں تاہم ٹھیکیداروں کی ملی بھگت سے افسروں کی موجیں لگی ہیں ۔ سرکاری ہسپتالوں کو ادویات دینے کے لئے فنڈز نہیں ہیں اور ادویات نایاب ہیں۔ اس سلسلے میں مریضوں اور انکے لواحقین نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے صورتحال کا نوٹس لیکر مؤثر اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

