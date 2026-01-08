صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نیپرا رپورٹ، میپکو کی ایچ ایس ای میں پہلی پوزیشن

  • ملتان
نیپرا رپورٹ، میپکو کی ایچ ایس ای میں پہلی پوزیشن

مالی سال 2024-25ء میں 87 پوائنٹس کے ساتھ ڈسکوز میں سرفہرست

ملتان (خصوصی رپورٹر)نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی (نیپرا) کی جانب سے جاری کردہ ہیلتھ، سیفٹی اینڈ انوائرمنٹ پرفارمنس ایویلیو ایشن رپورٹ برائے مالی سال 2024-25ء میں ملتان الیکٹرک پاور کمپنی (میپکو) نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں میں پہلی پوزیشن حاصل کر لی ہے ۔نیپرا کی رپورٹ میں پاور سیکٹر سے وابستہ کمپنیوں کی کارکردگی کو پاور سیفٹی کوڈ کے معیارات اور مشترکہ جانچ کے مختلف زمروں میں پرکھا گیا، جس کے مطابق بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں (ڈسکوز) میں میپکو نے مالی سال 2024-25ء کے دوران 87پوائنٹس حاصل کر کے پہلی پوزیشن حاصل کی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

گٹروں کے ڈھکن چوری کرنے پر سخت قانون کا مسودہ تیار

آئی جی ریلوے کی لیڈی باکسر کی حوصلہ افزائی، 2 لاکھ نقد انعام دیا

جنرل ہسپتال : ادویات کے قرضہ جات سے صورتحال خراب

لاہور کینال پر فلوٹنگ ریسٹورنٹس کی تعمیر چیلنج

میٹرو اورنج ٹرین : مالی ذمہ داریاں پنجاب حکومت پر عائد

واسا لاہور کال سنٹر میں خصوصی سیل قائم

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پی آئی اے۔ جان بچی سو لاکھوں پائے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پریشر ککر کے سارے سوراخ بند نہ کریں
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
امریکہ‘ وینزویلا اور مسلمان
خورشید ندیم
کنور دلشاد
بلدیاتی انتخابات کے التوا کا جواز؟
کنور دلشاد
عمران یعقوب خان
بھارتی انتہا پسندی کا ایک اور ثبوت
عمران یعقوب خان
مفتی منیب الرحمٰن
بگڑا ہوا عالمی توازن
مفتی منیب الرحمٰن