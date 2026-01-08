صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چائلڈ پروٹیکشن،بھیک مانگتے ، کوڑا چنتے 8بچے تحویل میں لے لئے

  • ملتان
چائلڈ پروٹیکشن،بھیک مانگتے ، کوڑا چنتے 8بچے تحویل میں لے لئے

ملتان(لیڈی رپورٹر)چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو نے بھیک مانگتے کچرا چنتے 8بچے حفاظتی تحویل میں لے لئے ۔۔

۔ بچوں میں 11سالہ فیضان، 10سالہ ریحان، 11سالہ ندیم، 10سالہ علیان، 8سالہ عمان، 8 سالہ علی حسن، 9سالہ سانول، 7سالہ عبداللہ شامل ہیں بچوں کو سیداں والا چوک، کینٹ صدر بازار، ڈیرہ اڈہ اور اولڈ شجاع آباد روڈ سے حفاظتی تحویل میں لیا گیا بیورو ترجمان کے مطابق بچوں کو بہتر سہولیات کی فراہمی کے لئے چائلڈ پروٹیکشن بیورو سنٹر منتقل کر دیا گیا ہے۔

 

