ڈی پی او آفس میں سیف سٹی پر خصوصی ٹریننگ ورکشاپ
جدید سیف سٹی ٹیکنالوجی کے ذریعے جرائم کی روک تھام اور فوری رسپانس
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر،نامہ نگار)ڈسٹرکٹ پولیس آفس اسماعیل کھاڑک کی خصوصی ہدایات پر ڈی پی او آفس میں سیف سٹی بارے ٹریننگ ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ ورکشاپ میں ایس پی نصراللہ وڑائچ، ضلع بھر کے ایس ڈی پی اوز، ایس ایچ اوز، سیف سٹی سٹاف اور آئی ٹی اسٹاف نے شرکت کی۔ایس پی نصراللہ وڑائچ نے تفصیلی بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ سیف سٹی سسٹم شہریوں کی جان و مال کے تحفظ، جرائم کی روک تھام، ٹریفک کنٹرول اور ہنگامی صورتحال میں فوری رسپانس کو یقینی بناتا ہے ۔ یہ جدید ٹیکنالوجی پر مبنی سسٹم جدید سی سی ٹی وے کیمروں، AI، کنٹرول اینڈ کمانڈ اور ڈیٹا اینالسٹکس کے ذریعے کام کرتا ہے ۔انہوں نے بتایا کہ سیف سٹی کے ذریعے جرائم پیشہ عناصر کی شناخت، حادثات اور ٹریفک جام پر قابو پایا جاتا ہے ، جبکہ پنجاب بھر میں جرائم کی شرح میں کمی آئی ہے۔