صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی پی او آفس میں سیف سٹی پر خصوصی ٹریننگ ورکشاپ

  • ملتان
ڈی پی او آفس میں سیف سٹی پر خصوصی ٹریننگ ورکشاپ

جدید سیف سٹی ٹیکنالوجی کے ذریعے جرائم کی روک تھام اور فوری رسپانس

خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر،نامہ نگار)ڈسٹرکٹ پولیس آفس اسماعیل کھاڑک کی خصوصی ہدایات پر ڈی پی او آفس میں سیف سٹی بارے ٹریننگ ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ ورکشاپ میں ایس پی نصراللہ وڑائچ، ضلع بھر کے ایس ڈی پی اوز، ایس ایچ اوز، سیف سٹی سٹاف اور آئی ٹی اسٹاف نے شرکت کی۔ایس پی نصراللہ وڑائچ نے تفصیلی بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ سیف سٹی سسٹم شہریوں کی جان و مال کے تحفظ، جرائم کی روک تھام، ٹریفک کنٹرول اور ہنگامی صورتحال میں فوری رسپانس کو یقینی بناتا ہے ۔ یہ جدید ٹیکنالوجی پر مبنی سسٹم جدید سی سی ٹی وے کیمروں، AI، کنٹرول اینڈ کمانڈ اور ڈیٹا اینالسٹکس کے ذریعے کام کرتا ہے ۔انہوں نے بتایا کہ سیف سٹی کے ذریعے جرائم پیشہ عناصر کی شناخت، حادثات اور ٹریفک جام پر قابو پایا جاتا ہے ، جبکہ پنجاب بھر میں جرائم کی شرح میں کمی آئی ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

مری ،تجاوزات کیخلاف آپریشن ،غیر قانونی تعمیرات مسمار

صحت سہولیات ،وفاق صوبوں میں اشتراک ناگزیر :مصطفی کمال

پاکستان ایکسپریس وے این 25دو سال میں مکمل ہوگی ،وزیر مواصلات

تعلیم کا فروغ ترجیح ، وظائف میں اضافہ کر دیا ،عمران شاہ

ایف بی آر کا گوجرانوالہ چیمبر آف کامرس میں ٹیکس آگاہی سیمینار کا انعقاد

ٹریفک و پارکنگ مسائل کا حل کاروباری ترقی کے لیے ناگزیر ، سی ٹی او

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پی آئی اے۔ جان بچی سو لاکھوں پائے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پریشر ککر کے سارے سوراخ بند نہ کریں
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
امریکہ‘ وینزویلا اور مسلمان
خورشید ندیم
کنور دلشاد
بلدیاتی انتخابات کے التوا کا جواز؟
کنور دلشاد
عمران یعقوب خان
بھارتی انتہا پسندی کا ایک اور ثبوت
عمران یعقوب خان
مفتی منیب الرحمٰن
بگڑا ہوا عالمی توازن
مفتی منیب الرحمٰن