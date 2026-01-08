شادی کارڈ پر بسم اللہ لکھنے پر قادیانیوں کیخلاف کارروائی
قادیانیوں نے تحریری معافی نامہ پیش کیا جس کے بعد معاملہ ختم ہو گیا
وہاڑی (خبرنگار)جمیعت علماء اسلام کے رہنماؤں نے قادیانیوں کے خلاف کارروائی میں سرخرو ہونے کا اعلان کیا ہے ۔ مدعی مقدمہ مفتی محمد ارشد اور محمد رمضان نے قادیانیوں کے شادی کارڈ پر ’’بسم اللہ الرحمٰن الرحیم‘‘ لکھنے پر تحریری درخواست دی جس میں موقف اختیار کیا گیا کہ یہ آئین پاکستان کی صریح خلاف ورزی ہے ۔ درخواست کے بعد ڈی ایس پی صدر سرکل بورے والا رانا عمران ٹیپو نے فوری ایکشن لینے کا حکم دیا۔اس کے بعد ایس ایچ او تھانہ گگو خالد محمود چوہان کی قیادت میں پولیس ٹیم نے علاقے میں امن و امان قائم رکھا اور قادیانیوں کے خلاف کارروائی عمل میں لائی گئی۔ قادیانیوں نے تحریری معا فی نامہ پیش کیا اور گلو خلاصی کرائی جس کے بعد معاملہ ختم ہو گیا۔جے یو آئی کے رہنما و ضلعی جنرل سیکرٹری مولانا عمر فاروق نعمانی، تحصیل امیر بورے والا مولانا عمران جاوید، سٹی امیر حافظ محمد عثمان نعمانی، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مولانا محمد سلمان اور مفتی ارشد و محمد رمضان نے ڈی ایس پی رانا عمران ٹیپو سے ملاقات کی اور ان کا شکریہ ادا کیا۔مقررین نے کہا کہ قادیانی آئین پاکستان کے مطابق غیر مسلم ہیں اور انہیں اسلامی آیات کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کا کوئی حق نہیں۔
پولیس کے مثالی تعاون سے معاملہ احسن طریقے سے حل ہوا، جس پر جمیعت علماء اسلام کے رہنماؤں نے متعلقہ پولیس ٹیم کا خصوصی شکریہ ادا کیا۔