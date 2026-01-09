کوٹ ادو بار ایسوسی ایشن انتخابات کل ہوں گے
کوٹ ادو(ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کوٹ ادو کے سالانہ انتخابات کل ہوں گے اور انتخابی سرگرمیاں عروج پر پہنچ گئی ہیں۔
انتخابات میں ایک جانب اعجاز خان گرمانی گروپ جبکہ دوسری جانب عزیز خان گروپ آمنے سامنے ہیں۔ جنرل سیکرٹری کی نشست پر آزاد امیدوار عصمت اللہ خان چانڈیہ بھی میدان میں ہیں، جس سے مقابلہ مزید دلچسپ ہو گیا ہے ۔ عزیز خان گروپ کے صدر کے امیدوار ملک منیر احمد کوریہ ہیں، جبکہ دیگر اہم عہدوں پر عامر بزدار، آصف مجید چغتائی، چوہدری حبیب الرحمن اور محمد اعظم بریال امیدوار ہیں۔ اعجاز خان گرمانی گروپ کی حمایت میں صدر کے امیدوار محمد اقبال خان ہیں اور دیگر اہم عہدوں کے لیے غلام مصطفیٰ عمران بھٹی، مرید عباس خان، محمد بلال قریشی اور ملک فاروق سنانواں امیدوار ہیں۔