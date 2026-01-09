صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دوکوٹہ : آوارہ کتوں کو تلف کرنے کی مہم،ٹیمیں فعال

  • ملتان
دوکوٹہ : آوارہ کتوں کو تلف کرنے کی مہم،ٹیمیں فعال

دوکوٹہ (نامہ نگار ) تحصیل بھر کی طرح دوکوٹہ کی چار یونین کونسلوں میں آوارہ کتوں کو تلف کرنے کی مہم جاری ہے۔

اسسٹنٹ کمشنر میلسی سعد بن طارق کی ہدایت پر چار ٹیمیں فعال ہیں، جن کی سربراہی سیکرٹری عبدالعزیز بھٹہ کر رہے ہیں۔ انفورسمنٹ انسپکٹر میاں ارشد چوغطہ نے بتایا کہ دوکوٹہ میں 10 سے زائد کتوں کو دوائی ڈال کر تلف کیا گیا۔ ستھرا پنجاب کا عملہ بھی مہم میں شریک ہے ۔ عوام سے کہا گیا ہے کہ عملے کے ساتھ تعاون کریں اور اپنے پالتو کتوں کی لازمی رجسٹریشن کروائیں۔ بعد ازاں کوٹ ملک دوکوٹہ میں زین علی ولد ضیاء الرحمن کو کتے نے کاٹ لیا، جس پر انسپکٹر میاں ارشد چوغطہ فوری موقع پر پہنچے ، کتے کو تلف کیا۔

