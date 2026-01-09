مویشی منڈی میں نوسربازی ،زمیندار 2 لاکھ سے محروم
تھانہ لڈن میں مقدمہ درج ، نوسربازی کی روک تھام کی جائے : متاثرین
وہاڑی (خبرنگار ،نمائندہ خصوصی) مویشی منڈی لڈن میں نوسر بازی، دھوکہ دہی اور جیب تراشی کی وارداتیں روز بروز بڑھ رہی ہیں، جس سے مویشی مالکان اور خریدار لاکھوں روپے سے محروم ہو رہے ہیں۔ گزشتہ روز 275 ای بی کے زمیندار شیر خان کو تین نامعلوم نوسر بازوں نے کسی اور کا وچھا دکھا کر دو لاکھ روپے نقد وصول کر کے رفو چکر کر دیا۔ خریدار وچھا لے جانے لگا تو اسے روک کر بتایا گیا کہ وچھا اس کا نہیں ہے ۔ تھانہ لڈن میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ زرائع کے مطابق لڈن اور ماچھیوال کی منڈیوں میں ایسی وارداتیں اکثر پیش آتی ہیں، جن کی رپورٹ کرنے کے بجائے شہری خاموش رہتے ہیں۔ متاثرین نے ڈی پی او وہاڑی سے مطالبہ کیا ہے کہ مویشی منڈیوں میں موثر اقدامات کر کے نوسر بازی کو روکا جائے۔