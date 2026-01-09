صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مریضہ کے پیٹ میں سوئی رہ گئی ، انکوائری کمیٹی تشکیل

  • ملتان
تحصیل ہسپتال میں گائناکالوجسٹ کی مبینہ غفلت ،مریضہ تکلیف میں مبتلا

 وہاڑی (خبرنگار) تحصیل ہسپتال بوریوالا میں زچگی کے آپریشن کے دوران مبینہ طور پر گائناکالوجسٹ کی لاپرواہی کے باعث خاتون مریضہ شمائلہ کے پیٹ میں سٹیچنگ کی سوئی رہ گئی۔ متاثرہ خاتون شدید جسمانی تکلیف اور ذہنی اذیت میں مبتلا رہی اور آپریشن کے بعد مسلسل درد کے باعث متعدد بار ہسپتال گئی، جبکہ مختلف میڈیکل سکین کے باوجود طویل عرصے تک پیٹ میں موجود سوئی کے بارے میں آگاہ نہیں کیا گیا۔ بعد ازاں ایکسرے رپورٹ میں سٹیچنگ کی سوئی کی موجودگی ثابت ہوئی۔ واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے ڈپٹی کمشنر وہاڑی نے تحقیقات کے لیے انکوائری کمیٹی تشکیل دی۔ ہسپتال انتظامیہ کا کہنا ہے کہ مریضہ کو داخل کر کے سرجری کے ذریعے سوئی نکالی جائے گی اور واقعے کی مکمل تحقیقات جاری ہیں۔

