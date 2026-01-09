غیر قانونی رکشہ سٹینڈ شہریوں کیلئے اذیت کے اڈے
خان گڑھ (سٹی رپورٹر) شاہ جمال چوک خان گڑھ پر قائم غیر قانونی رکشہ سٹینڈ شہریوں کیلئے مستقل اذیت بن چکا ہے۔
اس اڈے پر غیر متعلقہ افراد خود کو اڈا منیجر ظاہر کر کے رکشہ ڈرائیوروں سے غیر قانونی فیس وصول کر رہے ہیں، جس سے آئے روز لڑائی جھگڑے ، تلخ کلامی اور گالم گلوچ معمول بن چکی ہے ۔علاقہ مکینوں کے مطابق شاہ جمال چوک پہلے ہی انتہائی مصروف مقام ہے ، تاہم غیر قانونی اسٹینڈ کی وجہ سے ٹریفک کی روانی بری طرح متاثر ہو رہی ہے ۔ خصوصاً سکول کے اوقات میں طلباء و طالبات کو سڑک عبور کرنے میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور والدین تشویش میں مبتلا رہتے ہیں۔ ہنگامی حالات میں ایمبولینس کو بھی راستہ نہیں ملتا، جس سے مریض خطرے میں آ جاتے ہیں۔