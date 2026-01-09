بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ،نظام زندگی مفلوج
کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر ) کوٹ ادو شہر اور گرد و نواح میں غیر اعلانیہ فورس لوڈ شیڈنگ کے باعث نظام زندگی مفلوج ہو گیا ہے۔
کئی گھنٹے بجلی کی بندش نے گھریلو زندگی کو بری طرح متاثر کیا اور پانی کی فراہمی بھی شدید متاثر ہوئی ہے ۔ شہر کے مختلف علاقوں میں پانی نایاب ہو چکا ہے ، جس سے شہری پریشانی میں مبتلا ہیں۔ بجلی نہ ہونے سے مساجد میں بھی پانی دستیاب نہیں، جس کی وجہ سے نمازی وضو کرنے میں مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ شہریوں کے مطابق دائرہ دین پناہ، سٹی ون، سٹی 2، ٹیوب ویل فیڈر اور دیگر گنجان آباد علاقوں میں طویل بجلی کی بندش معمول بن گئی ہے۔ شدید سردی میں شہریوں نے فورس لوڈ شیڈنگ کے خاتمے اور پانی و بجلی کی بلا تعطل فراہمی کا مطالبہ کیا ہے۔ تاکہ عوام مزید اذیت سے محفوظ رہیں۔