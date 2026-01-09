منشیات کے مقدمہ میں ملزم باعزت بری
وہاڑی (خبرنگار) ایڈیشنل سیشن جج تجمل حسین نے منشیات کے مبینہ جھوٹے مقدمہ میں ملوث ملزم محمد منشاء کو عدم ثبوت کی بنیاد پر باعزت بری کرنے کا حکم جاری کیا۔
عدالتی ریکارڈ کے مطابق ملزم پولیس اسٹیشن ماچھیوال، وہاڑی میں مقدمہ درج ہونے کے بعد جوڈیشل ریمانڈ پر ڈسٹرکٹ جیل وہاڑی میں قید تھا۔ عدالت نے تحریری فیصلے میں حکم دیا کہ ملزم کو فوری رہا کیا جائے ، بشرطیکہ وہ کسی دوسرے مقدمہ میں مطلوب نہ ہو۔ مقدمہ کی مؤثر قانونی پیروی معروف وکیل ملک غلام مصطفیٰ کھوکھر نے کی، جس پر عدالت نے ملزم کو بری کرنے کا فیصلہ سنایا۔