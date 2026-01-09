خانیوال میں غیر معیاری اشیائے خوردونوش سے بچے بیمار
جعلی گولی ٹافی اور سلانٹی کی فروخت، انتظامیہ نوٹس لے ، کارروائی کرے : شہری
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار ) ڈسٹرکٹ فوڈ اتھارٹی کی غفلت کے باعث خانیوال شہر اور گردونواح میں غیر معیاری گولی ٹافی، پاپڑ اور سلانٹی کی فروخت نے بچوں کو مختلف بیماریوں کا شکار کر دیا ہے ۔تفصیلات کے مطابق، خانیوال شہر اور آس پاس کے علاقوں میں غیر تصدیق شدہ اور جعلی اشیائے خوردونوش کی بھرمار ہے ۔ دکاندار کھلے عام جعلی کمپنیوں کے غیر معیاری مال فروخت کر رہے ہیں، جبکہ بعض سلانٹی کے پیکٹ مارکیٹ میں درج شدہ مینوفیکچرنگ تاریخ سے قبل ہی دستیاب ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ بچوں کے بیمار ہونے کی اصل وجہ مضر صحت اور جعلی اشیاء ہیں، اور انتظامیہ کی جانب سے کوئی نگرانی یا چیک نہیں کیا جا رہا۔شہریوں نے کہا کہ مشہور برانڈ کے لیبل لگاکر جعلی مصنوعات فروخت کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے ڈپٹی کمشنر خانیوال سے فوری نوٹس لینے اور مارکیٹ میں نگرانی کے اقدامات یقینی بنانے کا مطالبہ کیا تاکہ بچوں کی صحت اور عوام کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے ۔