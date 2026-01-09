جناح کلب،ہمامیموریل نے انٹرکلب ٹورنامنٹ میں میچز جیت لئے
ملتان (خصوصی رپورٹر) ملتان ڈسٹرکٹ کرکٹ ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام جاری پی سی بی انٹر کلب کرکٹ ٹورنامنٹ میں جناح کلب اور ہمامیموریل ٹیمیں کامیاب رہی ہیں۔
پہلے میچ میں ملتان ینگسٹر نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے صرف 56 رنز بنائے اور تمام کھلاڑی آؤٹ ہو گئے ۔ بعد میں جناح کلب نے مطلوبہ ہدف با آسانی بغیر کسی نقصان کے حاصل کر لیا۔دوسرے میچ میں ہمامیموریل نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے تمام کھلاڑیوں کے آؤٹ ہونے پر 198 رنز بنائے ۔ اس کے جواب میں کمبائینڈ الیون نے نو وکٹ کے نقصان پر 197 رنز بنا کر مقابلہ جیتنے سے ایک رنز سے رہ گیا۔