جماعت اہلسنت کے نومنتخب عہدیداروں کی حلف برداری تقریب
ملتان(کرائم رپورٹر)جامعہ رضویہ مصباح القرآن ملتان میں جماعت اہل سنت پنجاب کی مجلس عاملہ کا اہم اجلاس اور چار ڈویژنز (ملتان، بہاولپور، ڈیرہ غازی خان اور ساہیوال) کے نو منتخب عہدیداروں کی تقریب حلف برداری منعقد ہوئی۔
تقریب کی صدارت مرکزی امیر پروفیسر سید مظہر سعید شاہ کاظمی نے کی جبکہ صوبائی امیر پیر سید خلیل الرحمن شاہ بخاری،صوبائی ناظم اعلیٰ علامہ محمد فاروق خان سعیدی اور صوبائی چیف آرگنائزر پنجاب صاحبزادہ معاذ المصطفی نے انتظامات کی نگرانی وسرپرستی کی جماعت کے مرکزی امیر علامہ سید مظہر سعید نے جماعت کے اعلامیہ کے مطابق نو منتخب عہدیداروں سے حلف لیا۔