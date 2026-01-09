صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جماعت اہلسنت کے نومنتخب عہدیداروں کی حلف برداری تقریب

  • ملتان
جماعت اہلسنت کے نومنتخب عہدیداروں کی حلف برداری تقریب

ملتان(کرائم رپورٹر)جامعہ رضویہ مصباح القرآن ملتان میں جماعت اہل سنت پنجاب کی مجلس عاملہ کا اہم اجلاس اور چار ڈویژنز (ملتان، بہاولپور، ڈیرہ غازی خان اور ساہیوال) کے نو منتخب عہدیداروں کی تقریب حلف برداری منعقد ہوئی۔

 تقریب کی صدارت مرکزی امیر پروفیسر سید مظہر سعید شاہ کاظمی نے کی جبکہ صوبائی امیر پیر سید خلیل الرحمن شاہ بخاری،صوبائی ناظم اعلیٰ علامہ محمد فاروق خان سعیدی اور صوبائی چیف آرگنائزر پنجاب صاحبزادہ معاذ المصطفی نے انتظامات کی نگرانی وسرپرستی کی جماعت کے مرکزی امیر علامہ سید مظہر سعید نے جماعت کے اعلامیہ کے مطابق نو منتخب عہدیداروں سے حلف لیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

امام صاحبان میں پے آرڈرز کی تقسیم کیلئے فوکل پرسن مقرر

آبیانہ کی ریکوری مئوثر بنانے سیلاب سے نمٹنے کیلئے پیشگی اقدامات کرنے کا حکم

2سے 5فروری تک پولیو مہم، ٹیموں کی تر بیت کا جائزہ اجلاس

کشمیر اور سٹی پارک میں جھولوں کی دیکھ بھال کی جائے ،ڈی سی

چناب بازار کے نومنتخب عہدیداروں نے حلف اٹھا لیا

پیرا افسران کی بھرتی کیلئے فزیکل ٹیسٹ مکمل

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
کارگل جنگ پر نیا خوفناک سچ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
صاحب دین
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
ملاقات کے قیدی
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
روڈ سیفٹی کے لیے اقدامات
اسد طاہر جپہ
جویریہ صدیق
اسلام آباد اور مارگلہ جنگلات کا مستقبل!
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
نفسیاتی عوارض اور سیرتِ مبارکہ
امیر حمزہ