  • ملتان
ترقیاتی کاموں کے باعث میپکو ریجن میں بجلی بند رہے گی

ملتان (خصوصی رپورٹر) میپکو کے ترجمان کے مطابق ریجن میں جاری ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل، کریش مینٹیننس پروگرام، گرڈ اسٹیشنوں کی سالانہ و ششماہی مرمت اور۔۔۔

 ڈسٹری بیوشن سسٹم کی اپ گریڈیشن کے باعث 10 جنوری 2026ء (بروز ہفتہ) کو بجلی کی فراہمی مختلف فیڈرز سے مقررہ اوقات میں بند رہے گی۔اس بندش کے دوران ملتان سرکل کے 11 کے وی انڈسٹریل اسٹیٹ 2، بدھلہ سنت، پیر حسن سوالی، صابرہ، محمد پور اور کوٹ رب نواز فیڈرز سے صبح 8 بجے سے دوپہر 12بجے تک بجلی فراہم نہیں کی جائے گی۔

