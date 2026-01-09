صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میپکو:زرعی و صنعتی صارفین بجلی چوری کرتے پکڑے گئے

  • ملتان
بہاولپور اور ڈی جی خان میں چھاپے ، لاکھوں روپے جرمانے عائد، میٹرز ضبط

ملتان (خصوصی رپورٹر)ملتان الیکٹرک پاور کمپنی (میپکو) بہاولپور اور ڈی جی خان کی ٹیموں نے مختلف علاقوں میں کارروائیاں کرتے ہوئے بڑے پیمانے پر بجلی چوری پکڑ لی۔ ڈی جی خان میں ایکسین کوٹ چٹھہ ڈویژن حیات تونیو اور ایس ڈی او چوٹی سب ڈویژن صبغت اللہ کی سربراہی میں ٹیم نے چک ملگو میں زرعی ٹیوب ویل میٹر کی چیکنگ کی۔چیکنگ کے دوران زرعی ٹیوب ویل استعمال کرنے والا صارف شفیع محمد چار کور کیبل نصب کر کے ڈائریکٹ تار سے بجلی چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا، جہاں موقع پر 19کلو واٹ لوڈ چلتا ہوا پایا گیا۔ ٹیم نے بجلی چوری میں استعمال ہونے والا ٹرانسفارمر، میٹر اور تار اتار کر قبضے میں لے لئے اور کاشتکار پر 6 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا۔

