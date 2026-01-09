گلگشت، پولیس سے فائرنگ کا تبادلہ، خطرناک ڈاکو گرفتار
نواب پور روڈ پر زخمی حالت میں ڈاکو صدام ولد اللہ ڈیویا پکڑا گیا
ملتان (کرائم رپورٹر)پولیس تھانہ گلگشت نے نواب پور روڈ، بستی نو کے قریب پولیس مقابلے کے دوران خطرناک ڈاکو صدام ولد اللہ ڈیویا کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا ہے ۔ یہ ملزم چوری و ڈکیتی کے متعدد مقدمات میں پہلے سے ریکارڈ یافتہ تھا۔واقعہ کے مطابق پولیس پارٹی گشت و پڑتال اور ناکہ بندی کے دوران مشکوک موٹر سائیکل پر سوار تین افراد کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی، تاہم وہ رکنے سے انکار کرتے ہوئے پولیس پر فائرنگ کرنے لگے ۔ پولیس نے اپنی حفاظت کے لئے ہوائی فائرنگ کی۔اس دوران صدام ولد اللہ ڈیویا دائیں پنڈلی میں گولی لگنے کے بعد زخمی ہو گیا، اس کے ساتھ 30 بور پسٹل بھی برآمد ہوا۔ اس کے دیگر دو ساتھی فائرنگ کرتے ہوئے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر فرار ہو گئے ، جن کی تلاش کے لیے کنٹرول ناکہ بندی کی گئی۔