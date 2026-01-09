نشے کے عادی شخص کی خود سوزی،ہسپتال میں چل بسا
گھریلو تنازعات پر شکیل نے پٹرول چھڑک کر خود کوآگ لگائی ، تحقیقات جاری
ملتان(کرائم رپورٹر)ایک شخص نے پٹرول چھڑک کر خود کو آگ لگالی نشتر ہسپتال میں خالق حقیقی سے جا ملا پولیس نے تفتیش شروع کردی ۔ قطب پور پولیس کو لیاقت آباد سے شہباز نے اطلاع دی کہ میرا بھائی شکیل نے خود پر پٹرول چھڑک کر آگ لگا لی جسے ریسکیو1122نے تشویشناک حالت میں نشتر ہسپتال منتقل کیا جو دم توڑ گیا اطلاع پر پولیس موقع پر پہنچی اور ابتدائی تفتیش کی تو معلوم ہوا کہ متوفی عرصہ پانچ سال سے آئس نشہ کرتا تھا جس کے دوبچے تھے اور بیوی طلاق لیکر چلی گئی متوفی نے گھریلومعاملات پر دلبرداشتہ ہوکر خود کو آگ لگائی تھی تاہم مزید تفتیش کا سلسلہ جاری ہے ۔