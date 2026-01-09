وہاڑی :پٹواری و منشی رشوت کے الزام میں گرفتار
پٹواری عبدالرافع اورمنشی جمع بندی کے عوض 15ہزار وصول کررہے تھے
وہاڑی، ملتان (خبرنگار، نمائندہ خصوصی، کرائم رپورٹر)ریجنل ڈائریکٹر اینٹی کرپشن ملتان بشارت نبی کی زیرِ نگرانی اسسٹنٹ ڈائریکٹر اینٹی کرپشن وہاڑی راؤ فیصل الرحمن نے کارروائی کرتے ہوئے محکمہ مال (ریونیو) کے پٹواری عبدالرافع اور اس کے منشی کو رشوت لیتے ہوئے گرفتار کر لیا۔ملزم عبدالرافع ایک شہری سے جمعبندی کے عوض 15,000روپے رشوت طلب کر رہا تھا۔ اینٹی کرپشن ٹیم نے مجسٹریٹ درجہ اوّل خضر حیات کی نگرانی میں ٹریپ ریڈ کی، جس کے دوران دونوں ملزموں کو رشوت کی رقم وصول کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا گیا۔ موقع سے رشوت کی رقم کے نشان زدہ نوٹ بھی برآمد کئے گئے ۔ملزموں کے خلاف قانونی کارروائی شروع کر دی گئی ہے اور مزید تفتیش جاری ہے تاکہ دیگر ممکنہ جرائم کا بھی تعین کیا جا سکے ۔ یہ اقدام بدعنوان عناصر کے خلاف سخت انتباہ ہے کہ رشوت اور بدعنوانی ناقابلِ برداشت ہیں۔