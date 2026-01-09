صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وہاڑی :پٹواری و منشی رشوت کے الزام میں گرفتار

  • ملتان
وہاڑی :پٹواری و منشی رشوت کے الزام میں گرفتار

پٹواری عبدالرافع اورمنشی جمع بندی کے عوض 15ہزار وصول کررہے تھے

وہاڑی، ملتان (خبرنگار، نمائندہ خصوصی، کرائم رپورٹر)ریجنل ڈائریکٹر اینٹی کرپشن ملتان بشارت نبی کی زیرِ نگرانی اسسٹنٹ ڈائریکٹر اینٹی کرپشن وہاڑی راؤ فیصل الرحمن نے کارروائی کرتے ہوئے محکمہ مال (ریونیو) کے پٹواری عبدالرافع اور اس کے منشی کو رشوت لیتے ہوئے گرفتار کر لیا۔ملزم عبدالرافع ایک شہری سے جمعبندی کے عوض 15,000روپے رشوت طلب کر رہا تھا۔ اینٹی کرپشن ٹیم نے مجسٹریٹ درجہ اوّل خضر حیات کی نگرانی میں ٹریپ ریڈ کی، جس کے دوران دونوں ملزموں کو رشوت کی رقم وصول کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا گیا۔ موقع سے رشوت کی رقم کے نشان زدہ نوٹ بھی برآمد کئے گئے ۔ملزموں کے خلاف قانونی کارروائی شروع کر دی گئی ہے اور مزید تفتیش جاری ہے تاکہ دیگر ممکنہ جرائم کا بھی تعین کیا جا سکے ۔ یہ اقدام بدعنوان عناصر کے خلاف سخت انتباہ ہے کہ رشوت اور بدعنوانی ناقابلِ برداشت ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

کلینیکل ٹرائل،ڈریپ بایو سٹڈی رولز میں ترامیم کر رہے ،وزیر صحت

وزیر مواصلات کا اسلام آباد ،مری ایکسپریس وے کا معائنہ

ہر شہری کو بروقت ،بلا امتیاز انصاف فراہم کیا جائے گا ،آئی جی

38ڈویژنز میں ای آفس کا 100فیصد نفاذ ہو چکا ،شزا فاطمہ

سلمیٰ بٹ کا ایگریکلچر پروڈکشن مارکیٹ راولپنڈی کی مجوزہ سائٹس کا دورہ

فرائض میں غفلت برداشت نہیں کی جائیگی ،ایس ایس پی آپریشنز

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
کارگل جنگ پر نیا خوفناک سچ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
صاحب دین
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
ملاقات کے قیدی
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
روڈ سیفٹی کے لیے اقدامات
اسد طاہر جپہ
جویریہ صدیق
اسلام آباد اور مارگلہ جنگلات کا مستقبل!
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
نفسیاتی عوارض اور سیرتِ مبارکہ
امیر حمزہ