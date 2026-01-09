میپکوبہاول نگرکے زیراہتمام سیفٹی سیمینارکاانعقاد
ملتان(خصوصی رپورٹر)سپرنٹنڈنگ انجینئر میپکو آپریشن سرکل بہاول نگر انجینئر خالد حسین سیال کی ہدایت پر میپکو منچن آبادسب ڈویژن میں لائن سٹاف کی جانوں کے تحفظ کیلئے سیفٹی سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔
ایڈیشنل ایس ای میپکو ڈویژن بہاول نگرانجینئر شفیق الرحمن لاشاری نے کہا کہ لائن سٹاف اپنی زندگی، اپنے خاندان اور بچوں کے محفوظ مستقبل پر کسی صورت سمجھوتہ نہ کریں۔ فرائض کی انجام دہی کے دوران ہمیشہ سیفٹی اصولوں کو مدِنظر رکھتے ہوئے مکمل حفاظتی اقدامات اختیار کئے جائیں۔فیلڈ میں کام شروع کرنے سے قبل ٹی اینڈ پی کی مکمل جانچ کی جائے۔