کسٹمر فسیلیٹیشن سنٹر صارفین کیلئے مؤثر رابطہ ، شہزاد راعی
ملتان (خصوصی رپورٹر)چیف انجینئر او اینڈ ایم ڈسٹری بیوشن میپکو محمد شہزاد راعی نے کہا ہے کہ کسٹمر فسیلیٹیشن سنٹر (سی ایف سی) ادارے اور صارف کے درمیان ایک مؤثر رابطہ ہے۔۔۔
جہاں صارفین کو ایک ہی چھت تلے ان کے تمام مسائل کے فوری، شفاف اور باعزت حل کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے ۔ سی ایف سی کا بنیادی مقصد صارفین کو غیر ضروری دفاتر کے چکر لگانے سے بچانا اور ان کے مسائل کم سے کم وقت میں حل کرنا ہے ۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے سپرنٹنڈنگ انجینئر بہاولنگر سرکل خالد حسین سیال کے ہمراہ بہاولنگر سرکل کے کسٹمر فسیلیٹیشن سنٹر کے دورے کے موقع پر کیا۔