صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کسٹمر فسیلیٹیشن سنٹر صارفین کیلئے مؤثر رابطہ ، شہزاد راعی

  • ملتان
کسٹمر فسیلیٹیشن سنٹر صارفین کیلئے مؤثر رابطہ ، شہزاد راعی

ملتان (خصوصی رپورٹر)چیف انجینئر او اینڈ ایم ڈسٹری بیوشن میپکو محمد شہزاد راعی نے کہا ہے کہ کسٹمر فسیلیٹیشن سنٹر (سی ایف سی) ادارے اور صارف کے درمیان ایک مؤثر رابطہ ہے۔۔۔

 جہاں صارفین کو ایک ہی چھت تلے ان کے تمام مسائل کے فوری، شفاف اور باعزت حل کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے ۔ سی ایف سی کا بنیادی مقصد صارفین کو غیر ضروری دفاتر کے چکر لگانے سے بچانا اور ان کے مسائل کم سے کم وقت میں حل کرنا ہے ۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے سپرنٹنڈنگ انجینئر بہاولنگر سرکل خالد حسین سیال کے ہمراہ بہاولنگر سرکل کے کسٹمر فسیلیٹیشن سنٹر کے دورے کے موقع پر کیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

معروف بیکریوں میں ٹیکس چوری کا انکشاف ، ریکوری کیلئے خصوصی مانیٹرنگ ٹیمیں تشکیل

فیصل آباد انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں سہولیات میں اضافہ

ریونیو ریکوری کے اہداف بروقت مکمل کر نے کی ہدایت

چنیوٹ: ڈپٹی کمشنر کا دورہ ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا

ڈی پی او آفس میں کھلی کچہری، شہریوں نے شکایات پیش کیں

تعمیراتی کام کے دوران حفاظتی اقدامات پر توجہ دینے کا حکم

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
کارگل جنگ پر نیا خوفناک سچ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
صاحب دین
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
ملاقات کے قیدی
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
روڈ سیفٹی کے لیے اقدامات
اسد طاہر جپہ
جویریہ صدیق
اسلام آباد اور مارگلہ جنگلات کا مستقبل!
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
نفسیاتی عوارض اور سیرتِ مبارکہ
امیر حمزہ