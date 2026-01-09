زیرتعمیر روڈ میں حائل رکاوٹیں فوری دور کرنے کا فیصلہ
الیکٹرانک پولز کو شفٹ ،درختوں کی نیلامی کے لیے اقدامات کی تیاری
لودھراں (سٹی رپورٹر ) لودھراں کہروڑ پکا روڈ کے حوالے سے اہم اجلاس ڈپٹی کمشنر محمد اشرف کی صدارت میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں زیرتعمیر روڈ میں حائل رکاوٹیں فوری دور کرنے ، ونچ مشینیں لگا کر گٹر لائنوں کی صفائی کرنے ، الیکٹرانک پولز کو شفٹ کرنے اور درختوں کی نیلامی کے لیے اقدامات کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ دھنوٹ میں سیوریج لائنوں اور ڈھکنوں کی چیکنگ کے لیے مشترکہ ٹیم بھی تشکیل دی گئی۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ روڈ کی جلد تکمیل کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں اور پبلک ہیلتھ، ضلع کونسل اور ہائی وے کی ٹیمیں سیوریج لائنوں کا مشترکہ معائنہ کریں۔ اجلاس میں روڈ تعمیر کے معاملات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا اور لیز ایکوزیشن کے عمل کو بھی تیز کرنے کی ہدایت دی گئی۔ اجلاس میں اے ڈی سیز، ڈی ڈی ڈویلپمنٹ، ایکسینز، سی اوز اور متعلقہ افسران شریک تھے ۔