ضلع میں کہیں بھی آٹے کی کمی نہیں ہے :ہمایوں شوکت
سرکاری ریٹ پر سختی سے عملدر آمد کروایا جا رہا ، مانیٹرنگ جاری ہے
وہاڑی (نمائندہ خصوصی ) ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر ہمایوں شوکت بھٹی نے مختلف علاقوں کا دورہ کر کے شہریوں کو سرکاری نرخوں پر آٹے کی فراہمی کا جائزہ لیا۔ ہمایوں بھٹی نے کہا کہ ضلع میں کہیں بھی آٹے کی کمی نہیں ہے اور آٹا وافر مقدار میں موجود ہے ۔ 10 کلو آٹے کی قیمت 905 روپے اور 20 کلو کی قیمت 1810 روپے مقرر ہے ، جس پر سختی سے عملدرآمد کروایا جا رہا ہے ۔ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کڑی کارروائی کی جائے گی۔ شہریوں کو آٹے کی مسلسل فراہمی جاری ہے اور فوڈ عملہ مانیٹرنگ کے ساتھ فوکل پرسن فوری اطلاعات فراہم کر رہا ہے ۔ اعلیٰ حکام کی ہدایات پر قائم سیل پوائنٹس کا دورہ کر کے نرخوں اور فراہمی کی نگرانی کی گئی۔