مظفرگڑھ:ڈپٹی کمشنر کی ڈسٹرکٹ بار کی تقریب میں شرکت
ضلعی انتظامیہ اور وکلاء برادری کا باہمی اشتراک ناگزیر ہے :تقریب سے خطاب
مظفرگڑھ (سٹی رپورٹر) ڈپٹی کمشنر مظفرگڑھ نے ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے منعقدہ تقریب میں شرکت کی۔ تقریب میں صدر جام یونس نے ڈپٹی کمشنر کا پرتپاک استقبال کیا اور بار اور ضلعی انتظامیہ کے درمیان باہمی تعاون کو سراہا۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ وزیراعلیٰ پنجاب کی ہدایات کے مطابق عوام کو بروقت اور سستا انصاف فراہم کرنے کے لیے ضلعی انتظامیہ اور وکلاء برادری کا باہمی اشتراک ناگزیر ہے ۔ انہوں نے مزید کہا کہ ضلعی انتظامیہ بار کے مسائل کے حل اور قانونی نظام کی بہتری کے لیے ہر ممکن تعاون جاری رکھے گی۔ تقریب میں بار کے عہدیداران اور وکلاء کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور قانون کی بالادستی اور ادارہ جاتی ہم آہنگی کے اقدامات کو سراہا۔