صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مظفر حسین بخاری پی ٹی آئی چھوڑ کر پیپلز پارٹی میں شامل

  • ملتان
مظفر حسین بخاری پی ٹی آئی چھوڑ کر پیپلز پارٹی میں شامل

رنگ پور (نمائندہ دنیا)مخدوم سید مظفر حسین بخاری نے تحریک انصاف چھوڑ کر پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی۔۔۔

،شمولیت کا اعلان گورنر ہاؤس لاہور میں کیا گیا، جہاں انہیں گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کی خصوصی دعوت پر خوش آمدید کہا گیا۔تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور جنوب پنجاب کے معروف سیاسی شخصیت مخدوم سید مظفر حسین شاہ بخاری جو مظفرگڑھ کی اہم شخصیات اور عمران خان کے دیرینہ ساتھی کے طور پر جانے جاتے ہیں۔مخدوم مظفر حسین شاہ بخاری جو سجادہ نشین دربار عالیہ حضرت پیر نورنگ جہانیاں سرکار بھی ہیں،انہوں نے اس موقع پر کہا کہ وہ عوام کی خدمت اور علاقائی ترقی کے لیے پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم پر بھرپور کردار ادا کریں گے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

انتظامیہ خاموش ، آٹا و گندم کی قیمتیں بے قابو

فیصل آباد میں 5 نئی تحصیلوں کے قیام کی سمری ارسال

مسنگ مین ہولز اور ٹوٹی سلیب فوری کور کرنے کا حکم

ڈپٹی کمشنر ٹوبہ کا شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ،ہدایات جاری

ڈپٹی کمشنر جھنگ کا عوامی منصوبوں کی شفافیت یقینی بنانے پر زور

گلگت ڈویلپمنٹ اتھارٹی کے افسروں کا ایف ڈی اے کمپلیکس کا دورہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
قومی مکالمے کا آغاز
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
آبادی‘ موسمیاتی تبدیلیاں اور آنے والے دن
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بنگلہ دیش انتخابات: بی این پی‘ جماعت اسلامی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
کاش ایسا ہوجائے!
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
پاکستان کی ڈیٹرنس انڈسٹری کا دور
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
سکیورٹی سٹیٹ
مفتی منیب الرحمٰن