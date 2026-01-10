صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خشک سردی بچوں اور بزرگوں کی صحت کیلئے خطرہ

  • ملتان
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار)چائلڈ سپیشلسٹ ڈاکٹر شیخ محمد عرفان، آئی سپیشلسٹ ڈاکٹر محمد اشتیاق اور ماہر سرجن ڈاکٹر فضل الرحمن بلال نے شہریوں کو خشک سردی کے اثرات سے بچاؤ کیلئے احتیاطی تدابیر اپنانے کی ہدایت کی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ سردی میں اضافے کے۔۔۔

 باعث بزرگوں اور بچوں کی خصوصی دیکھ بھال نہایت ضروری ہے ، سردیوں کے موسم میں بچوں میں فلو، نزلہ، زکام، کھانسی، بخار اور سانس کی بیماریوں کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ ، اس لیے بچوں کو گرم کپڑے ، مناسب خوراک، گرم دودھ اور انڈے دئیے جائیں،پانی ابال کر پیا جائے ،خسرہ اور ڈینگی بخارسے بچاؤ کیلئے سرکاری ہسپتال یا مستند ڈاکٹر سے رجوع کیا جائے ۔ 

 

