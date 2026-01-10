صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سی ای او ایجوکیشن کے والد کا انتقال،اورنگزیب کھچی کاافسوس

  • ملتان
سی ای او ایجوکیشن کے والد کا انتقال،اورنگزیب کھچی کاافسوس

وفاقی وزیر کی ثاقب خورشید کے ہمراہ جہانیاں آمد،دعائے مغفرت ،فاتحہ خوانی

جہانیاں (نمائندہ دنیا)وفاقی وزیر برائے ثقافت و قومی ورثہ بیرسٹر اورنگزیب خان کھچی، ایم پی اے میاں ثاقب خورشید کی جہانیاں آمد،سی ای او ایجوکیشن وہاڑی چودھری ناصر عزیز کے والد چودھری عبدالرشید کی وفات پر اظہار تعزیت کیا اورفاتحہ خوانی کی ۔تفصیل کے مطابق وفاقی وزیر برائے ثقافت و قومی ورثہ بیرسٹر اورنگزیب خان کھچی، رکن صوبائی اسمبلی وہاڑی میاں ثاقب خورشید، ایم ایس تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال میلسی ملک نوید اقبال کھنڈ نے نواحی گاؤں چک نمبر 135 دس آر میں سی ای او ایجوکیشن وہاڑی چودھری ناصر عزیز ،سیاسی وسماجی رہنما محبوب رشید کے والد ماسٹر چودھری عبد الرشید مرحوم کی وفات پر فاتحہ خوانی کی اور دعائے مغفرت کی اور لواحقین سے گہرے دکھ افسوس کا تعزیت کا اظہار کیا۔ اس موقع پر ملک قمر الزماں کھنڈ، ملک عبدالرزاق کھنڈ،ملک محمد رمضان کھنڈ،چودھری عمار حسین، چودھری خالد جاوید سنگھیڑہ ،صدر اپیکا چوہدری شفیق کمبوہ، خالد فاروق سمیت دیگر شخصیات بھی موجود تھیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

پینے کے پانی کے 193 میں سے122نمونے غیرمعیاری

ایل ڈی اے :بے ضابطگیوں پر کارروائیاں کاغذوں تک محدود

کٹائی کو ہوائی اڈوں کی عالمی تنظیم ایئرورٹس کونسل انٹرنیشنل میں رکنیت مل گئی

پیکٹا کاصوبے میں اپنے ہاسٹلز آؤٹ سورس کرنے فیصلہ

بسنت قریب، بجلی انفراسٹرکچر کو بچانے کا تعین نہ ہوسکا

شدیددھند :ٹرینیں گھنٹوں تاخیر کاشکار

آج کے کالمز

خورشید ندیم
قومی مکالمے کا آغاز
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
آبادی‘ موسمیاتی تبدیلیاں اور آنے والے دن
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بنگلہ دیش انتخابات: بی این پی‘ جماعت اسلامی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
کاش ایسا ہوجائے!
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
پاکستان کی ڈیٹرنس انڈسٹری کا دور
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
سکیورٹی سٹیٹ
مفتی منیب الرحمٰن