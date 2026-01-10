صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پولیس پر فائرنگ کرنے والے تین ملزموں کیخلاف ایکشن

  • ملتان
ملتان (کرائم رپورٹر)پولیس پارٹی پر فائرنگ اور ساتھی کو زخمی کرکے فرار ہونے کے الزام میں تین افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔۔۔

گلگشت پولیس کے مطابق دوران گشت موٹرسائیکل سوار تین افراد کو روکا گیا، لیکن ملزموں نے رکنے کے بجائے پولیس پارٹی پر فائرنگ کی اور فرار ہو گئے ۔ پولیس نے ان کا پیچھا کیا اور کچھ دور پہنچنے پر ایک ملزم زخمی حالت میں پایا گیا، جو فرار ہونے والے ساتھیوں کی فائرنگ کی زد میں آیا تھا۔ملزموں کی شناخت نقاش، علی اور محمود کے ناموں سے ہوئی ہے ۔

 

