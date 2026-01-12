صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وارداتیں،شہری لاکھوں کی نقدی اور سامان سے محروم

  • ملتان
وارداتیں،شہری لاکھوں کی نقدی اور سامان سے محروم

ناصر کی موٹرسائیکل، شاہد کی دکان اور آکاش کے گھر سے سامان چوری

ملتان (کرائم رپورٹر)چوری و ڈکیتی کی وارداتوں میں شہری نقدی و سامان سے محروم ہوگئے ۔تھانہ نیو ملتان کے علاقہ نامعلوم افراد مقصود سے موبائل اور نقدی چھین کر فرار ہوگئے ،تھانہ سیتل ماڑی کے علاقے میں اطہر سے موبائل فون چھین لیا گیا۔تھانہ بدھلہ سنت کی حدود میں نبیل سے موبائل و نقدی،تھانہ گلگشت حدودمیں حفیظ سے موبائل فون،تھانہ کوتوالی کے علاقے میں ابوبکر سے نقدی چھین لی گئی۔ تھانہ ڈی ایچ اے کے علاقے میں ظفر کے رقبہ سے ٹرانسفارمر چوری ہوگیا۔تھانہ الپہ کی حدود میں اجمل سے موبائل فون و نقدی چھین لی گئی۔

تھانہ قادرپوراں کی حدود میں ناصر کی موٹر سائکل ، تھانہ مخدوم رشید کے علاقے میں عزیز سے نقدی چھین لی گئی ۔تھانہ صدر شجاع آباد کی حدود شاہد کی دکان سے سامان چوری ہوگیا ۔تھانہ مظفر باد کے علاقہ نامعلوم افراد آکاش کے گھر سے گھریلو سامان چوری کرکے لے گئے ۔تھانہ قطب پور کے علاقے میں مسلح افراد اختر سے نقدی و موبائل فون اور اسی تھانے کی حدود سے نامعلوم افراد دانش کے گھر سے نقدی و زیورات لوٹ کر فرار ہوگئے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

چکن کے نرخ بے قابو، ضلعی انتظامیہ خاموش تماشائی

کمشنر فیصل آباد کا نوٹس، عوامی مقامات پر تمباکو نوشی، کھلے عام سگریٹ بیچنے کیخلاف کارروائی کا حکم

3روزہ جشنِ جون ایلیا اختتام پذیر، ادب و محبت کی گونج

ڈپٹی کمشنر کاتحصیل ہیڈ کوارٹرز ہسپتال تاندلیانوالہ کا دورہ

جی سی یو میں انٹرپرینیورشپ ایکسپو، کاروباری آئیڈیاز کی نمائش

فیسکو ٹریننگ سنٹرمیں یو ٹی ایس پروموشن کلاس کی اختتامی تقریب

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ایران: ایک بار پھر انقلاب کی دہلیز پر؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
جب توازن نہ رہے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
نیو ورلڈ آرڈر یا ورلڈ وار تھری
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
وینزویلا ، داخلی اور خارجی مضمرات
ڈاکٹر رشید احمد خاں
میاں عمران احمد
سولر اور گندم پالیسی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
افسانہ نگار خاتون‘ جسے زندگی میں افسانوی شہرت ملی
نسیم احمد باجوہ