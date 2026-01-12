صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پولیس مقابلہ، ریکارڈ یافتہ ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار

  • ملتان
پولیس مقابلہ، ریکارڈ یافتہ ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار

زخمی محمد بلال پیرکالونی نمبر تین ملتان کا رہائشی، ساتھی ملزم فرار ہوگیا

ملتان (کرائم رپورٹر)پولیس تھانہ مظفرآباد کے علاقہ مونی شاہ والی پلی نزد ڈیرہ ناظم شاہ کے قریب پولیس مقابلہ، چوری و ڈکیتی کے متعدد مقدمات میں سابقہ ریکارڈ یافتہ خطرناک ڈاکو محمدبلال ولد عابد حسین زخمی حالت میں گرفتار کرلیاگیا۔  پولس پارٹی بسلسلہ گشت و پڑتال جرائم و ناکا بندی مونی شاہ والی پلی نزد ڈیرہ ناظم شاہ پر موجود تھی اور چیکنگ کر رہی تھی کہ موٹرسائیکل سوار دو افراد مشکوک جان کر رکنے کا اشارہ کیاجنہوں نے رکنے کے بجائے موٹر سائیکل سے اتر کر پولیس پرالگ الگ ہوکر اندھا دھند فائرنگ کردی۔ پولیس نے بھی جوابی فائرنگ کی ،مقابلے کے بعد ایک ملزم کو زخمی حالت میں حراست میں لے لیا گیا جو پنڈلی پر گولی لگنے سے گر پڑا تھا،اس سے ایک پستول بھی برآمد کیا گیا۔ زخمی ملزم نے اپنا نام و پتہ محمد بلال ولد عابد حسین قوم تھہیم سکنہ پیر کالونی نمبر 3ملتان بتایا، اسکاساتھی فرار ہونے میں کامیاب ہوگیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

حافظ آباد:ڈپٹی کمشنر کا ڈی ایچ کیو ہسپتال ،بیوٹیفکیشن اقدامات کا جائزہ

ایف آئی اے امیگریشن سیالکوٹ،سال میں 116 ملزم گرفتار

2من ملاوٹی دودھ، 117لٹر مضر صحت کوکنگ آئل تلف

نا درا کے اعتراضات ، شناختی کارڈ اور ب فارم کا حصول مشکل

وزیرآباد:2منشیات فروش گرفتار

تتلے عالی :ڈکیتی چوری کی وار داتوں میں شہری مال وزر سے محروم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ایران: ایک بار پھر انقلاب کی دہلیز پر؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
جب توازن نہ رہے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
نیو ورلڈ آرڈر یا ورلڈ وار تھری
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
وینزویلا ، داخلی اور خارجی مضمرات
ڈاکٹر رشید احمد خاں
میاں عمران احمد
سولر اور گندم پالیسی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
افسانہ نگار خاتون‘ جسے زندگی میں افسانوی شہرت ملی
نسیم احمد باجوہ