جنوبی پنجاب میں پہلی اینڈو سکوپی سپائن سرجری کامیاب

  • ملتان
ملتان (لیڈی رپورٹر )دنیا میں رائج جدید ترین طریقہ علاج کو جنوبی پنجاب میں لارہے ہیں ۔ اینڈو سکوپک سپائن سرجری کرانے کے لئے اب مریضوں کو لاہور ، اسلام آباد یا کراچی جانے کی ضرورت نہیں۔

جنوبی پنجاب کی پہلی کامیاب اینڈو سکوپی سپائن سرجری کرکے سرخرو ہوئے ہیں ۔ جدید سرجری سے 24 گھنٹوں کے اندر مریض چلنے پھرنے لگتا ہے اور اپنی سرگرمیاں جلد شروع کردیتا ہے ۔ ان خیالات کا اظہار جنوبی پنجاب کے معروف سپائن سرجن ڈاکٹر محمود احمد نے گزشتہ روز رضیہ سعید ہسپتال میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کیا ہے۔ 

 

