صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میپکو لائن سٹاف پروموشن امتحان ،عامر منظور کی پہلی پوزیشن

  • ملتان
میپکو لائن سٹاف پروموشن امتحان ،عامر منظور کی پہلی پوزیشن

ملتان (خصوصی رپورٹر) میپکو کے شعبہ ٹریننگ و امتحانات نے لائن مین گریڈ اوّل سے لائن فورمین گریڈ دوئم کے عہدے پر ترقی کے امتحان کے نتائج جاری کر دئیے ہیں۔

 اسسٹنٹ ڈائریکٹر ٹی اینڈ ای میپکو ہیڈ کوارٹر ملتان ظلے ہما کے مطابق پروموشن ٹریننگ امتحان ٹی 500 کورس کے نتائج کے تحت ڈی جی خان سرکل کے عامر منظور نے پہلی، بہاولپور سرکل کے محمد ارشد نے دوسری جبکہ ساہیوال سرکل کے محمد ریاض نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔نتائج کے مطابق دیگر کامیاب امیدواروں میں عطاء محمد، محمد یونس، محمد اصغر، رانا محمد فیض، محمد اسلم، محمد ریاض اور جلیل الرحمن (بہاولپور سرکل)، سجاد احمد ، اطہر حسین، غلام رسول، محمد جعفر، دبیر حسین، محمد اصغر، محمد سلیمان، محمد عاقل، اصغر علی اور حفیظ الرحمن (ڈی جی خان سرکل)، محمد لطیف (ملتان سرکل) جبکہ صفدر علی (رحیم یار خان سرکل) شامل ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

محکمہ تحفظ ماحولیات ایک سال بعد بھی پلاسٹک بیگزکے استعمال کی روک تھام میں ناکام

ڈی پی او میانوالی کا واں بھچراں پوائنٹ کا دورہ، ہیلمٹ تقسیم

ایک اور خاتون نے اسلام قبول کر لیا

ہسپتال ویسٹ مینجمنٹ کے حوالے سے تربیتی سیشن کا انعقاد

ملک صہیب احمد بھرتھ کا ٹی ایچ کیو ہسپتال بھیرہ پر چھاپہ

شاکر نظامی ہمارے دلوں میں زندہ ہیں، ہارون الرشید تبسم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ایران: ایک بار پھر انقلاب کی دہلیز پر؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
جب توازن نہ رہے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
نیو ورلڈ آرڈر یا ورلڈ وار تھری
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
وینزویلا ، داخلی اور خارجی مضمرات
ڈاکٹر رشید احمد خاں
میاں عمران احمد
سولر اور گندم پالیسی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
افسانہ نگار خاتون‘ جسے زندگی میں افسانوی شہرت ملی
نسیم احمد باجوہ